130,00 €

Concebidas em colaboração com o artista de Los Angeles Blue the Great, estas AJ I demonstram a sua paixão pelas cores primárias numa parte superior em camurça e bombazina com a assinatura do artista BTG em destaque no calcanhar. BTG iniciou a sua carreira artística no ensino secundário ao pintar sapatilhas à mão para amigos e utilizou as AJ I como tela no passado, mas nunca desta forma.



Tal como acontece frequentemente no seu trabalho, cada cor primária surge ao lado de outra para aumentar o seu impacto individual. As sobreposições de camurça do artista em Vermelho, Preto e Branco nesta edição especial das AJ I são um esquema de blocos de cor familiar para qualquer fã das AJ I. No entanto, essa combinação é a base para uma experiência de bom gosto nas sapatilhas com sobreposições de camurça em Azul Royal, Amarelo Dourado e Verde, dignas de um regresso às ruas. Embora estas AJ I apresentem seis cores distintas, todas se combinam para criar um design coeso que resulta de um posicionamento perfeito.