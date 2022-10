130,00 €

A vanguardista marca japonesa, FACETASM, marca posição de forma arrojada com a sua abordagem retro e elegante das Air Jordan I. O designer Hiromichi Ochiai continua a consolidar o seu estatuto de culto com a sua colaboração no modelo original. Adornadas com sobreposições em Celestial Teal com destaques em Dark Obsidian na língua e no Swoosh, este modelo recebe um tratamento FACETASM com a sua textura enrugada de assinatura em toda a parte superior. Além disso, com a presilha do calcanhar de grandes dimensões e o logótipo Jumpman na sola intermédia, vais captar todas as atenções.