Originalmente um modelo de running para trilhos dos anos 90, as Air Humara Premium estão de regresso aos ambientes urbanos. A combinação de Cinzento e Verde Army na parte superior em tecido remonta ao look natural, enquanto o perfil mais elegante é perfeito para as ruas. O sistema de atacadores rápido permite-te calçar as sapatilhas com facilidade, enquanto o amortecimento Nike Zoom Air no antepé proporciona aquela sensação flexível de que os corredores gostavam. O Air encapsulado no calcanhar e o padrão de tração agressivo completam a edição.