Umas sapatilhas de running para trilhos dos anos 90 reinventadas para os ambientes urbanos. As Air Humara Premium recuperam a unidade Nike Zoom Air no antepé que proporciona reatividade flexível, bem como a sola exterior agressiva de que os corredores gostavam. O Air encapsulado no calcanhar confere outra dimensão de amortecimento, enquanto o sistema de atacadores rápido permite-te calçar as sapatilhas com facilidade. A parte superior em tecido em Preto com toques de cor é ideal para qualquer look em qualquer lugar.