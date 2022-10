O Nike Zoom Air e o padrão de tração agressivo trazem as Air Humara dos anos 90 para o século XXI. O modelo de running para trilhos original está de volta com uma parte superior mais elegante com um sistema de atacadores rápido, bem como uma paleta de cores em Cinzento Steel com toques de Volt brilhante. O Air encapsulado no calcanhar confere outra dimensão de amortecimento para proporcionar total conforto nas ruas.