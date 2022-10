Kolekcja, która powstała w wyniku współpracy marki Jordan i Travisa Scotta, to zaproszenie do reprezentowania dwóch legend: słynnego artysty i kultowego zawodnika koszykówki. Dekady po tym, jak umiejętności i pełna pasji gra Michaela Jordana nadały koszykówce nowy, nieznany wcześniej wymiar, twórczość Scott'a popchęła świat muzyki i kultury ulicznej na wyższy poziom kreatywności i innowacji.

Efekt tej współpracy to kolekcja, na którą składają się ubrania nawiązujące do kultowego dziedzictwa marki Jordan i oryginalnej, twórczej ekspresji Scotta. Na przyciągającym wzrok T-shircie charakterystyczną, stylizowaną grafikę Cactus Jack nałożono na wizerunek Michaela Jordana. Dwa modele spodni cargo wykonanych z lekkiej i trwałej tkaniny rip-stop wyróżniają się wyszytymi detalami z motywem kaktusa, a praktyczne kieszenie nadają im funkcjonalny i techniczny wygląd. Kolejne modele z kolekcji – bluza, spodenki i koszulka – zostały wykonane ze spranej, elastycznej dzianiny, która w dotyku przypomina zamsz, i ozdobione misternie wyszywanymi grafikami. Efekt współpracy marek Jordan i Jack to unikatowa mieszanka wygody, funkcjonalności i stylistycznej prostoty.