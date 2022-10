1079,99 zł

Gdy gasną wszystkie światła, Travis Scott budzi się do życia. Najnowsza współpraca wybitnego rapera z marką Jordan to nowa wersja modelu Air Jordan VI, która najjaśniej świeci po zmroku. Nad świecącą w ciemności podeszwą znajduje się odbijająca światło, perforowana powłoka, a zamszowa cholewka w kolorze oliwkowym skupia na sobie błyski aparatów. Jest jednak jedno miejsce, do którego nie dotrą fotoreporterzy – to zawartość małej kieszonki na kostce.

Dopełnienie tej specjalnej edycji modelu AJ VI stanowi charakterystyczne logo pochodzącego z Houston założyciela wytwórni muzycznej – „Cactus Jack” – znajdujące się na prawej pięcie i blokadzie na sznurowadłach. Czerwone detale i klasyczne logo Nike Air na lewej pięcie nawiązują natomiast do oryginalnej kolorystyki modelu AJ VI, co nadaje najnowszemu projektowi Scotta dla marki Jordan klasyczny charakter.