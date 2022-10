499,99 zł

Buty Dunk najpierw zagościły na boiskach uniwersyteckich, a następnie ugruntowały swój status ikony mody ulicznej i klasycznego modelu do skateboardingu. Największe zamieszanie zrobiły w 1985 roku, gdy zadebiutowały w ramach kolekcji produktów w określonej kolorystyce przeznaczonej dla programów uniwersyteckich. Teraz niektóre z tych cennych drużynowych barw powracają, by uczcić 35. rocznicę powstania modelu. W najnowszej wersji cholewka z neutralnej białej skóry została zestawiona z pomarańczowymi powłokami. Zdobądź ten ponadczasowy fason w smukłej odsłonie, który już przeszedł do historii obuwia.