799,99 zł

Efektem tej współpracy Nike z marką AMBUSH® jest dynamiczny, inspirowany koszykówką fason ozdobiony partnerskimi detalami. To już trzecia wersja kolorystyczna tego modelu – tym razem jest to wyrazisty odcień niebieskiego, który podkreślają neutralne biało-czarne akcenty.



Aby uczcić japońskie subkultury miłośników motocykli, samochodów i ciężarówek, Yoon Ahn postanowiła zmienić oryginalne proporcje modelu Dunk i wydłużyła oba logo Swoosh, które teraz wystają za piętę niczym rury wydechowe motoru. „Zastanawiałam się, jak upodobnić ten but do motocykla” – wyjaśnia projektantka. Wyrazisty zapiętek jest ozdobiony wytłaczanym napisem, na wkładkach widnieją logo obu marek, a naszywki na języku subtelnie podkreślają wyjątkowy styl tej wariacji na temat klasycznego fasonu.