Klasyczna cholewka z zamszu i siateczki ma dwa odcienie fioletu oraz czerwone akcenty na logo Swoosh i sznurowadłach, tak jak oryginalny model. Jednak to, co naprawdę odróżnia tę cholewkę od dwóch siostrzanych modeli to fakt, że z czasem jej barwa staje się coraz intensywniejsza, niczym dobre wino, i zyskuje bordowy odcień.