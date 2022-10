Gaby, dumna Amerykanka latynoskiego pochodzenia, nie zamierza osiąść na laurach. Chciałaby, aby jej sukces pomógł utorować drogę do kariery również innym. „Moje otoczenie nauczyło mnie kochać i akceptować każdego takim, jaki jest, niezależnie od tego, jak wygląda i skąd pochodzi” – mówi. „Chciałam stworzyć takie sneakersy, które, nawiązując do Nowego Jorku, byłyby atrakcyjne dla ludzi z całego świata. Marzę o tym, by stać się inspiracją dla następnego pokolenia projektantów”.