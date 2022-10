Takuman wybrał model Air Max 1 i na jego podstawie stworzył projekt przypominający uliczny labirynt Tokio i nawiązujący do słynnej wieży Tokyo Tower. „Urodziłem się w Kagoshimie i marzyłem, aby kiedyś pojechać do Tokio” – mówi. „Udało mi się to, kiedy miałem 18 lat. Na początku wielkie wrażenie zrobiły na mnie pociągi, zwłaszcza kiedy zdałem sobie sprawę, że ich tory ciągną się długimi liniami głęboko pod ziemią”.