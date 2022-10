Tak, Twój wzrok Cię nie myli. Cholewkę z modelu Plus – nazwanego przez Francuzów „Le Requin” z uwagi na podobieństwo do rekina – osadziliśmy na amortyzacji z AM 97. Ta świeża leśna kolorystyka miesza zieleń z brązem, tworząc niezapomniany efekt.