Nie wierzysz własnym oczom? Ale to nie złudzenie. Właśnie patrzysz na cholewkę Plus z widoczną poduszką Max Air z modelu 97. Air Max 97 / Plus to kolejny urzekający fason producenta butów, który nie boi się eksperymentować. Teraz model ten jest dostępny w różowym kolorze z barwnymi detalami.