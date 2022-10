729,99 zł

Model Nike x Travis Scott Air Max 270 „Cactus Trails” symbolizuje ucieczkę Travisa Scotta do świata wyobraźni, w którym zatraca się razem ze swoimi fanami. Fason łączy styl i charakter lat 90. z uczuciem wyjątkowej wygody. Brązy i pomarańcze na warstwie widocznej pianki nawiązują do powłok butów przełajowych, a kolorystyka stanowi ukłon w stronę zamiłowania Travisa do stylu vintage.

Podeszwa środkowa to połączenie pianki Nike React z 270-stopniową poduszką gazową pod piętą. Fale na cholewce stanowią przedłużenie nacięć wychodzących z podeszwy środkowej, a dzianina przy kostce odpowiada za miękkość i uczucie wygody. Logo Cactus Jack zdobi uchwyt zapiętka i wkładkę, a blokady na sznurowadłach w kolorach retro są przymocowane do uchwytu języka. Model jest dostępny w wersji dla dorosłych, maluchów oraz dzieci w wieku przedszkolnym.