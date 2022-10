AIR JORDAN VIII

OVO

665,00 zł

Edycja specjalna Air Jordan VIII to najnowszy model w ramach projektu OVO wykonany z wysokiej jakości gładkiej, szczotkowanej i perforowanej skóry. Motywem łączącym je wszystkie jest jasny odcień bieli. Złote plamki ożywiają całość i nadają czystej bieli głębszego wyrazu. Detale na uchwycie na zapiętku i wkładce nawiązują do wytwórni October's Very Own.