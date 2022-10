AIR JORDAN VIII

OVO

665,00 zł

Ten model Air Jordan VIII dla OVO łączy w sobie czerń i złoto. Powłoki ze skóry wysokiej jakości kierują światło na elementy wykonane z zamszu, sprawiające wrażenie zacienionych. Złote akcenty na pięcie i podeszwie przykuwają wzrok, a czerwone logo Jumpman na języku nawiązuje do klasycznych produktów tej linii. Detale na wkładce i uchwycie na zapiętku symbolizują kolejny luksusowy produkt powstały we współpracy z October's Very Own.