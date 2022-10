Niepowtarzalny fason i kontrastowe kolory sprawiają, że model Air Jordan 12 wyróżnia się spośród innych butów sygnowanych nazwiskiem MJ-a. Nie chodzi jednak o samą estetykę – doskonałe materiały i wysoki otok sprawiają, że jest to jeden z najtrwalszych projektów Tinkera Hatfielda. Ta wersja kolorystyczna to naturalna skóra w odcieniu błękitu indygo, matowe wykończenie i metalowe przelotki. Premierowy model nawiązuje do dziedzictwa oryginału za pomocą klasycznego opakowania.