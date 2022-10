549,99 zł

Za paryską marką lifestylową Maison Château Rouge stoi Youssouf Fofana, młody projektant, którego twórczość nawiązuje do dynamiki i kulturowego bogactwa współczesnej afrykańskiej diaspory w Paryżu. Jego wkład w stworzenie serii Air Jordan I Mid „Fearless” to kolejny wyraz jego zainteresowania afrykańską modą, która króluje w 18. dzielnicy – sercu paryskiej kultury ulicznej.



Zaprojektowany przez Fofanę model Air Jordan I Fearless wyróżnia się zawiłymi tłoczonymi wzorami na całej cholewce. Kultową kontrastową kolorystykę modelu AJI złagodzono za sprawą kolorów psychic blue i pale vanilla, na których tle znajduje się cynamonowe logo Swoosh. Najważniejszym elementem jest jednak czerwony szew na języku i pięcie – znak firmowy Fofany, który stanowi nawiązanie do jego korzeni oraz koszykarstwa i sztuki ludowej. Podobnie jak inne modele z serii Air Jordan Fearless, ta wersja ma wiele elementów oryginalnego modelu, takich jak logo Nike Air na języku oraz logo Jordan Wings przypięte do kołnierza.