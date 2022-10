549,99 zł

Ta odsłona butów AJ I powstała dzięki współpracy z artystą Blue The Great z Los Angeles. Zamiłowanie twórcy do kolorów podstawowych znalazło swoje na odbicie na cholewce z zamszu i sztruksu, a jego charakterystyczny podpis BTG zdobi piętę butów. BTG rozpoczął swoją karierę w liceum od ręcznego malowania sneakersów swoich przyjaciół. Model AJ I był jego płótnem, ale teraz artysta poszedł o krok dalej.



W jego pracach często każdy kolor podstawowy kontrastuje z odcieniem znajdującym się obok, co podkreśla jego indywidualny charakter. Zamszowe powłoki tej specjalnej edycji AJ I w czerwieni, czerni i bieli nawiązują do klasycznej kontrastowej kolorystyki znanej każdemu fanowi butów AJ I, ale tym razem zostały one wzbogacone o niebieskie, żółte i zielone powłoki z zamszu, które dodają ulicznego charakteru. Choć ten model AJ I prezentuje aż sześć wyrazistych odcieni, ich idealna kompozycja sprawia, że niezwykle ze sobą harmonizują.