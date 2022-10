529,99 zł

Zaprojektowane przez Tinkera Hatfielda buty Air Huarache zadebiutowały w 1991 roku i na nowo zdefiniowały pojęcie minimalistycznej funkcjonalności, co ujęto w prostym pytaniu padającym w reklamie tego modelu: „Have you hugged your foot today?” (Czy Twoje stopy otrzymały już swoją dzienną dawkę czułości?).



Teraz ten faworyt wszech czasów wraca w oryginalnej kolorystyce z ponadczasowymi detalami. Miękkie syntetyczne akcenty na cholewce łączą się z niezwykle przewiewnym materiałem przypominającym neopren, nadając całości stylowy wygląd, a niski kołnierz, kultowe wzmocnienie zapiętka i konstrukcja przypominająca skarpetę pozostały w znanej wszystkim formie.