1499,00 zł

Buty do koszykówki Nike Air Fear of God zostały stworzone we współpracy z projektantem mody, Jerrym Lorenzo z Fear of God. Wyróżniają się doskonałymi parametrami oraz sportowym charakterem luksusowego obuwia ulicznego. Air FOG1, część kolekcji Air Fear of God, to model zapewniający błyskawiczną gotowość do gry – z cholewką z zamszu i siateczki, amortyzacją Zoom Air i opcjami sznurowadeł do wyboru.