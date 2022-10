1480,00 zł

Buty do koszykówki Nike Air Fear of God zostały stworzone we współpracy z projektantem mody Jerrym Lorenzo z Fear of God. Charakteryzują się doskonałymi parametrami oraz sportowym charakterem luksusowego obuwia ulicznego. Model Air FOG1, stanowiący część kolekcji Air Fear of God Lorenzo, zapewnia błyskawiczną gotowość do gry dzięki siateczkowej cholewce, amortyzacji Zoom Air i wyróżniającym się sznurowadłom.