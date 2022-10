But nr 2 z serii „Colors By” z 2002 roku. Zaprojektował je Danny „Supa” Supasirirat. Podczas gdy Richie wspominał swoje dzieciństwo, Supa chciał uzyskać coś, co wyraźnie nawiązywałoby do wschodniego wybrzeża, w szczególności jego rodzinnego Nowego Jorku. Chyba nie da się wymyślić nic lepszego niż skórzane buty Dunk w kolorach: białym, pomarańczowym i niebieskim, nawiązujących do jednej z najbardziej kultowych drużyn sportowych.