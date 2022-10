W pierwszych latach swojej działalności zespół projektowy SB Dunk poszukując inspiracji, często współpracował z zawodowymi skaterami. Projekty czasem nawiązywały do grafik na ich deskach, a czasem do ich ubrań. W 2002 roku Reese Forbes stworzył charakterystyczny projekt z postrzępionego dżinsu. Natas Kaupas, dyrektor kreatywny, pomógł Reese’owi w powołaniu tych butów do życia. Prototypowe wersje modelu wyróżniały się wkładką ozdobioną rysunkiem Natasa, ale ten detal nie pojawił się w finalnej wersji.