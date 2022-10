Oppmuntrer jenter til å etablere forbindelser innen sport

Eksperter sier at jenter gjør det bedre fysisk, mentalt, følelsesmessig og sosialt når de får sjansen til å konkurrere. Men i dag dropper dobbelt så mange jenter ut av idretten sammenlignet med gutter. For å snu denne trenden har Nike gått sammen med samarbeidspartnere og eksperter og laget «Veiledning for å trene jenter: en ressurs for å veilede, styrke og støtte unge idrettsutøvere».



Sport er et kraftig virkemiddel av mange grunner – du lærer, bygger selvtillit og danner vennskapsbånd. Når jenter dyrker idrett, lærer de av sine jevnaldrende, trenere, foreldre og andre som vil være med på å forme deres utvikling som livslange idrettsutøvere* og lagkamerater.



Eksperter ved Women’s Sports Foundation spurte jenter hva de liker best med idrett, og øverst på listen var det å få venner og føle seg som en del av et lag. Et et annet viktig funn var at dersom en jente liker treneren sin, er det mye mer sannsynlig at hun sier hun planlegger å fortsette med idrett i fremtiden. Å ta seg tid til å bli kjent med jentene individuelt, prioritere teamøvelser og sørge for at jentene regelmessig blir satt sammen med nye partnere, er gode måter å komme i gang på.



De mest effektive trenerne – på tvers av alle idretter og nivåer – er de som trener personen, og ikke utøveren. Menneskene som er involvert i idrett, kan være noen av de viktigste menneskene i en jentes liv. For å få jenter engasjert i idrett – og for å holde på dem – må du fokusere på å skape positive forbindelser mellom utøverne, så vel som mellom trenerne og utøverne.