1. Get to know what feeling good really means.

Velvære handler mer om hvordan kroppen føles etter, ikke mens du spiser, sier Krista Scott-Dixon, PhD, direktør for pensumet ved Precision Nutrition. «Du bør føle en rolig og vedvarende våkenhet, ikke en midlertidig nummenhet eller et såkalt ‘matkoma’», sier hun. Du vil føle deg som om du sitter på balkongen med kopp kaffe på en søndagsmorgen, ikke letargisk eller rastløs.



For å finne frem til mat som faktisk er velgjørende, sjekk med kroppen umiddelbart etter du spiser, en time etterpå (etterhvert som kroppen har begynt å fordøye), morgenen etter, og opp til et par dager senere, anbefaler Scott-Dixon. Ukomfortabel metthet og luft i magen kan forekomme umiddelbart, men andre røde flagg som økt oppblåsthet, utmattelse eller problemer med fordøyelsen kan ta 12 til 24 timer før de dukker opp, forklarer hun. Dette er tegn på at du kanskje bør legge «trøste»-mat på hylla.



2. Hold deg til mat som er kraftig på mer enn én måte.

I stedet for å velge snacks som har et høyt innhold av saturert fett, transfett, tomme kalorier eller tilsatt sukker, bør du velge mat som har en bedre ernæringsprofil. Bytt for eksempel ut smør med avokado, for å spise en sunnere type fett med lignende konsistens. Eller prøv en «ost» laget av mandler og cashewnøtter, som er full av anti-oksidanter, sier Olenik. Og hold deg til frukt (som bær eller dadler) i stedet for raffinert sukker. Hel, næringsrik mat (frukt, grønnsaker, fullkorn, etc.) gjør ikke bare at du føler deg bedre fysisk, de kan gjøre deg piggere psykisk også, sier Olenik.



3. Pass på magen.

Eksperter snakker ofte om forbindelsen mellom tarm og hjerne: Bakteriene i tarmkanalen sender signaler til det sentrale nervesystemet. Det er derfor usunn mat kan forstyrre bakteriene i tarmen, og gjøre at du føler deg mer stresset eller tristere enn vanlig, hevder forskning. Å spise mat som styrker de sunne bakteriene i magen, som fiberrikt fullkorn eller linser, fett med mye omega-3 (valnøtter, lin- og chia-frø), og fermenterte produkter (kefir, surkål eller kimchi), hjelper derimot både kropp og sinn, sier Olenik. Det er fordi denne typen kosthold, og potensielt også et daglig inntak av noe probiotisk, bidrar til å balansere tarmbakteriene slik at du føler deg bedre mentalt og fysisk.