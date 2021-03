Treningsstrikker får musklene til å jobbe lenger

For å skape spenning – som simulerer vekt – trenger du bare å strekke strikken. Jo lengre du strekker den, jo mer spenning gir den. I motsetning til frivekter, sørger strikker for å gi spenning gjennom en hel repetisjon, sier Zeena Hernandez, doktor i fysioterapi og eieren av Good Reps Physical Therapy i New York City.



Hun bruker bicepscurls som et eksempel: Hvis du utførte de med manualer, ville musklene begynne å jobbe så snart du løftet vektene, og deretter få en pause når du senket de for å gjøre repetisjonen på nytt. Men hvis du gjør curls med en treningsstrikk festet under føttene dine og en ende av strikken i hver hånd, møter overarmsmuskulaturen mostand hele veien gjennom fordi du nå må jobbe mot tyngdekraften for å opprettholde kontroll slik at ikke strikken ikke fyker vekk.



De krever mer av kjernemuskulaturen

Selv når du tror at du bare fokuserer på benene dine, får treningstrikkene kjernemuskulaturen din til å jobbe på overtid. «Behovet for å kontrollere strikken gjennom hele øvelsen betyr at du må aktivere alle de stabiliserende musklene i kjernen mer enn om du trener med manualer», sier Nike Master Trainer Flor Beckmann. Avhengig av øvelsen kan du også aktivere bittesmå, underbrukte muskler i øvre og nedre delen av kroppen for å opprettholde kontroll.



De har sitt bruk i praktisk talt hvert eneste treningsopplegg

Strikker kan også bidrar til at du bygger styrke etter en skade i stedet for å overbelaste musklene, sier Hernandez, og noen (spesielt de superelastiske med lange løkker, fremfor de strammere "ministrikkene" med sirkler som typisk sett er mindre enn 30 cm brede) er ideelle for å øke bevegelighet og balanse, legger Beckmann til. De er også et hendig verktøy for å mestre mer utfordrende øvelser, som pull-ups eller «pistol squats», sier Beckmann, siden du kan bruke strikkene som assistanse. (Et raskt Google-søk på «____ med strikk» viser deg hvordan. Bare se etter instruksjoner fra en sertifisert trener eller fysioterapeut.)



Med alle disse grunnene til å elske treningsstrikker, må du selvsagt bruke de på riktig måte for å få kjærligheten gjengjeldt. Start her: