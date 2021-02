Tre tegn på at du bør våkne tidligere

Kjenner du deg igjen? Det neste trinnet på veien til vellykket søvn er å prøve Mahs enkle eksperiment for å avgjøre hvor mye søvn du egentlig trenger. Neste gang du har noen fridager (eller når du kan være fleksibel om morgenen), legger du deg til samme tid hver kveld, skrur av alarmen og ser når du våkner av deg selv. Etter flere netter med dette får du en følelse av hvor mange timer du trenger for å føle deg uthvilt, forklarer Mah. (Hvis du plutselig sover mer enn vanlig – la oss si 10 timer per natt – og spesielt hvis du opplever andre symptomer, bør du ta en prat med legen din for å finne ut hva som kan være årsaken, for eksempel depresjon eller en annen underliggende sykdom, sier Mah.)



Når du vet hvor mye søvn som fungerer best for deg, bør du gjøre alt du kan for å legge deg og våkne til samme tid hver dag, sier Mah. «Jojosøvn», det vil si at du jevnlig får mindre søvn på noen dager enn andre, kan forstyrre døgnrytmen og skape sitt eget sett med helseproblemer, inkludert høyt blodtrykk og en følelse av konstant jetlag. Med mindre du trykker på slumreknappen på lørdager fordi du kompenserer for et søvnunderskudd etter en utmattende uke, eller fordi du ikke føler deg helt bra, så er ikke det å sove noen timer ekstra det kroppen din egentlig trenger.



En måte du kan føle deg sikker på? Hvis ekstra tid under dyna ikke gir deg mer energi. «Du bør ikke legge deg senere og stå opp senere bare fordi du kan, siden det kan forstyrre døgnrytmen din», sier Mah. Det er bedre å synkronisere døgnrytmen ved å legge seg tidligere enn å stå opp senere, men gjør det som fungerer best for timeplanen din, sier hun.



Husk at søvn skal bidra til at du restituerer deg og blir klar for dagen som kommer. Hvis søvnen ikke gjør jobben sin, er det kanskje på tide å ta en nærmere kikk på problemet.