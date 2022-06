«Når du er en del av et lag», sa jeg til dem, «må du gjøre to ting. Du må snakke på en omtenksom måte, og du må høre nøye etter hva de andre sier». Deretter tok vi runden og delte det vi tenkte og følte. Alle brukte «jeg»-språket – «jeg føler dette» eller «jeg har opplevd det». Og ingen ble holdt utenfor. Alle delte med hverandre, én etter én.



I neste kamp endte nesten halvparten av laget med å gå ned på kne. Og nå skal du høre: Samholdet i laget var fortsatt like sterkt, til tross for at vi hadde ulike synspunkter. Vi hadde alle vært med i den vanskelige samtalen. Vi hadde vært sårbare overfor hverandre. Vi visste hvor vi hadde hverandre, og vi lot ikke forskjellene splitte oss. En vanskelig samtale kan føre et lag nærmere hverandre, i stedet for å drive dem fra hverandre. Jeg har sett det skje gang på gang. Jeg skulle ønske jeg kunne dele flere historier, men som jeg har sagt, er garderoben et hellig sted.



Tilbake til situasjonen din. Det er åpenbart at det er nødvendig med en vanskelig prat. Men jeg kommer ikke til å be deg om å ta initiativet til den. Det er ikke rettferdig å be en 17-åring om å håndtere noe sånt. Og det er absolutt ikke rettferdig at den som kjenner seg ekskludert på grunn av sin etnisitet, skal behøve å løse problemet selv.



Jeg vil heller be deg om å få trenerne dine involvert. De er der for å støtte deg, spesielt i en slik situasjon som du er i nå. Du må ta det første modige steget og fortelle dem hva som skjer og hvordan du har det. Og så vil de straks sette i gang og gjøre noe med det, hvis de er sine stillinger verdige. Jeg vet at hvis noen på laget mitt ekskluderer andre spillere, vil jeg ta opp det så raskt som mulig.



Selvfølgelig er det alltid en risiko for at trenerne dine ikke gjør noe med det. Hvis det skjer, kan jeg i det minste minne deg på dette: Det fins lag andre steder som hyller forskjeller. Det finnes lag hvor spillerne elsker og stoler på hverandre. Og jeg tror at du før eller siden vil bli en del av et slikt lag. Du fortjener det.



Coach Banghart