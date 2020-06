Hvis smerten ikke gir seg, eller den blir verre i løpet av de 48 timene, spesielt etter at du har vært på bena i lang tid, anbefaler han å avlaste foten helt. «Gjør det frem til betennelsen og smerten er minimal eller helt borte», sier Klein. For å gradvis legge press på føttene igjen kan du prøve crosstraining uten vekter, som svømming eller sykling på en stasjonær sykkel.



Når du er utenfor alarmfasen er neste steg å gjøre øvelser som styrker foten eller ankelen, eller som øker mobiliteten og fleksibiliteten. Tenk tåhev, å spenne foten og tøying ved hjelp av et håndkle. «Vi anbefaler også å strekke de to leggmusklene, gastrocnemius og soleus», sier VanDamme. Du kan strekke gastrocnemius ved å sette håndflatene mot en vegg og sette én fot bakover mens du bøyer det fremre kneet slik at du står i en utfall-lignende posisjon med det bakre benet rett. For å strekke soleus holder du det fremre kneet bøyd mens du lett bøyer det bakre kneet.



Fysioterapeuter kan også utføre manuellterapi på ankelen og mellomfoten for å mobilisere leddet og forbedre fleksibiliteten, sier VanDamme. Du kan gjøre denne typen oppmykning av vevet ved å rulle en lacrosseball eller en frossen vannflaske under foten, legger hun til.



Noen løpere som er plattfot eller som overpronerer, altså at føttene deres faller innover når de løper, bruker en tape-teknikk for å løfte benet på innsiden av foten i et forsøk på å forebygge plantar fasciitt. Men dette kan bli mer som en støtte enn en løsning, advarer VanDamme. «Det er bedre å trene opp foten til å klare det du vil at tapen skal gjøre.»



For ekstreme tilfeller, derimot, kan nattskinner være en effektiv behandling. «Når du sover er foten din krummet slik at vevet naturlig forkortes», sier Klein. (Det er derfor plantar fasciitt ofte er mest smertefullt når du står opp om morgenen.) «En skinne holder foten i en utstrakt posisjon slik at den ikke forkortes i løpet av natten, og det blir lettere å legge vekt på foten om morgenen», forklarer han.