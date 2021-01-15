Redd føttene dine fra faschiitt
Veiledning
F-ordet kan ødelegge løperutinen din i flere måneder. Slik kan du kjempe tilbake.
Om du er en løper, har du kanskje i det minste hørt om plantar fasciitt, fotproblemet som staves like rart som det uttales. Forhåpentligvis har du ikke opplevd det: Det er en stikkende følelse under foten fra hælen og til tærne. Om du har opplevd det – vi føler med deg! Men vi kan i det minste hjelpe deg med å forstå hvorfor det skjer og hjelpe deg med å unngå at det skjer igjen.
Slik oppstår plantar fasciitt
En liten biologitime: Et sterkt bånd med vev kalt plantar fascia går gjennom midten av foten og støtter fotbuen. Fascien strekkes tusenvis av ganger hver dag når du går og løper, og den er veldig slitesterk innenfor et visst område, sier Ian Klein, spesialist i treningsfysiologi, crosstraining og skadeforhindring ved Ohio University. Nøkkelord: innenfor et visst område. Overdreven belastning – fra for mye trening, en plutselig økning i lengde eller hvis du ikke tar deg hviledager – kan strekke vevet mer enn det som er trygt, sier Kate VanDamme, fysioterapeut og klinisk spesialist i ortopedi ved NYU Langone Health Sports Performance Center. Derfra kan den bli betent og ryke, sier Klein.
Dette er ikke alltid et nybegynnerproblem. Plantar fasciitt kan skje med veteranløpere som kanskje kjører på for hardt, sier Klein. Biomekaniske problemer, som forkortede leggmuskler (fra manglende uttøying) eller en stram stortå (fra å løpe hardt på føttene) som belaster plantarfascien, kan også bidra til problemet, legger VanDamme til. Om du har flate føtter eller høye fotbuer, står oppreist hele dagen på jobb og/eller bruker mye høye hæler, går risikoen opp, sier hun.
Overdreven belastning – fra for mye trening, en plutselig økning i lengde eller hvis du ikke tar deg hviledager – kan strekke vevet mer enn det som er trygt.
Kate VanDamme
fysioterapeut
Slik forebygger du fasciitt
Først og fremst: Øyeblikket du merker den stikkende smerten, må du ta betennelsen på alvor. «Dette er alarmfasen», sier Klein. Om du ignorer dette, kan du bli satt på sidelinjen i flere uker eller måneder. Gjør dette:
- Ta deg to dager fri for å håndtere problemet, og bruk den tiden til hvile og til å ise ned foten, sier Klein. Om du er i stand til å stå, gå og gjøre daglige aktiviteter på foten uten mer betennelse eller smerte etter dette, kan det være OK å gå tilbake til litt lett løping.
- Om smertene blir verre i løpet av disse 48 timene eller vedvarer etterpå, må du prøve så godt du kan å unngå å legge vekt på den vonde foten. «Gjør det frem til betennelsen og smerten er minimal eller helt borte», sier Klein. For å gradvis legge press på føttene igjen (og få inn litt trening) kan du prøve crosstraining uten vekter, som svømming eller sykling på en treningssykkel.
- Når du er utenfor alarmfasen (gratulerer!), er neste steg å gjøre øvelser som styrker foten eller ankelen, eller som øker mobiliteten og fleksibiliteten. Tenk tåhev, å spenne foten og tøying ved hjelp av et håndkle (Google er din venn her – bare se etter videoer fra en lisensiert personlig trener). «Vi anbefaler også å strekke de to leggmusklene, gastrocnemius og soleus», sier VanDamme. Du kan strekke gastrocnemius ved å sette håndflatene mot en vegg og sette én fot bakover mens du bøyer det fremre kneet slik at du står i en utfall-lignende posisjon med det bakre benet rett. For å strekke soleus holder du det fremre kneet bøyd mens du lett bøyer det bakre kneet.
- Om du vil ta ting ett steg videre, kan en fysioterapeut utføre manuellterapi på ankelen og mellomfoten for å mobilisere leddet og forbedre fleksibiliteten, sier VanDamme. Du kan gjøre denne typen oppmykning av vevet ved å rulle en lacrosseball eller en frossen vannflaske under foten, legger hun til.
- For ekstreme tilfeller – en personlig trener eller lege kan informere deg om det gjelder deg – kan en nattskinne (ikke le) være effektiv. «Når du sover, er foten på en måte bøyd, så vevene forkortes naturlig», sier Klein. Det er derfor plantar fasciitt gjerne er mest smertefullt når du går ut av sengen på morgenen. «En skinne holder foten i en strukket stilling, så når du våkner, har den ikke blitt forkortet, og det er enklere å legge vekt på den», forklarer han.
Den ene tingen du ikke vil gjøre, bortsett fra å løpe milevis på betente føtter? Tøy føttene på egen hånd. «Når plantarfascien er betent, trekker vevet seg sammen for å beskytte seg selv og leges», sier Klein. «Selv vanlig tøying kan forårsake mer skade.»
Hvor lang tid kan det ta før skaden leges?
Behandling av plantar fasciitt er ulikt for alle, men det er ingen overraskelse at jo tidligere du gjør noe, desto bedre, sier Klein. «Jeg har sett folk bli bedre på så lite som en måned hvis de tar tak i det samme dag som det begynner å gjøre vondt», sier han. «På den annen side, hvis du fortsetter å løpe på det uten å gjøre noe for å ta tak i problemet, kan det ta tre til fire måneder med hvile før den er tilbake i god form.» Når det er sagt, viser studier at det ofte kan ta omtrent seks måneder å løse problemet.
Men vent! Det betyr likevel ikke at du må legge skoene i et støvete hjørne av skapet i hele hvileperioden. Du kan fortsette å løpe hvis du kutter ned på treningen og gjør styrkeøvelsene og tøyeøvelsene for leggen nevnt ovenfor, sier VanDamme. Hvis smerten vedvarer kan det være lurt å få hjelp av en spesialist i ortopedi. «Hvis du gjør de riktige behandlingene og det ikke blir bedre, er det lurt å sjekke at det ikke er noe annet, slik som et belastningsbrudd eller smerte som utstråler fra et annet område», sier hun.
Sko kan hjelpe
For å hjelpe deg med plantar-smerte og bidra til å hindre at plantar fasciitt oppstår i fremtiden, kan du ta en titt på skoene dine, sier VanDamme. Fordi plantarfascien støtter fotbuen og absorberer støt når du går og løper, kan en stabiliserende sko med en fastere mellomsåle på innsiden av foten, og et lettere, mykere skummateriale på utsiden, være til god hjelp. En slik sko maksimerer støtabsorberingen og motvirker overpronasjon – som kan være en medvirkende årsak til plantar fasciitt. Se etter støttende sko som gir deg ekstra stabilitet og demping i hælen. De kan være tyngre, men om de bekjemper fasciitt, er de verdt det.
Hvordan formen din spiller en rolle
Du er kanskje ikke klar over dette, men mange mosjonistløpere tar steg som er altfor lange for kroppen sin, sier Derek Samuel, lisensiert fysioterapeut og Nike Performance Council-medlem. Du kan se dette ved å få en venn til å ta en video av at du løper fra siden: Om den fremste foten er for langt foran deg, tar du for lange steg, og hælen fungerer som en brems. For lange steg fører ikke bare til plantarproblemer, men det kan også senke tempoet ettersom leggen absorberer mer kraft fra bakken, sier Samuel.
«Se på utøvere på elitenivå: De lander med hælen rett under tyngdepunktet sitt, med benet loddrett mot bakken», sier han. Dette gjør at proffene, og alle løpere, kan bevege seg raskt og effektivt. For å oppnå den effekten ber Samuel pasientene sine om å ta flere skritt i minuttet, og å se for seg at de er i et kontrollert fall fremover.
Føttene virker kanskje ikke som de mest sexy eller de kuleste kroppsdelene å skjemme bort eller beskytte, men på en måte så både starter og slutter løpeturene dine der. Sørg for at de fornøyd, så slipper du forhåpentligvis å uttale det stygge F-ordet igjen.
Tekst: Ashley Mateo
Illustrasjon: Gracia Lam
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