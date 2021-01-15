En liten biologitime: Et sterkt bånd med vev kalt plantar fascia går gjennom midten av foten og støtter fotbuen. Fascien strekkes tusenvis av ganger hver dag når du går og løper, og den er veldig slitesterk innenfor et visst område, sier Ian Klein, spesialist i treningsfysiologi, crosstraining og skadeforhindring ved Ohio University. Nøkkelord: innenfor et visst område. Overdreven belastning – fra for mye trening, en plutselig økning i lengde eller hvis du ikke tar deg hviledager – kan strekke vevet mer enn det som er trygt, sier Kate VanDamme, fysioterapeut og klinisk spesialist i ortopedi ved NYU Langone Health Sports Performance Center. Derfra kan den bli betent og ryke, sier Klein.

Dette er ikke alltid et nybegynnerproblem. Plantar fasciitt kan skje med veteranløpere som kanskje kjører på for hardt, sier Klein. Biomekaniske problemer, som forkortede leggmuskler (fra manglende uttøying) eller en stram stortå (fra å løpe hardt på føttene) som belaster plantarfascien, kan også bidra til problemet, legger VanDamme til. Om du har flate føtter eller høye fotbuer, står oppreist hele dagen på jobb og/eller bruker mye høye hæler, går risikoen opp, sier hun.