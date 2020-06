05. Skriv ned hva du skal spise



Akkurat som en solid treningsplan kan bidra til forbedret ytelse, kan en god kostholdsplan gi deg drivstoffet du trenger for å løpe best mulig. En enkel måte å få kontroll på kostholdet på er å planlegge måltidene dine, sider Maciel. «Lag en veldig enkel ukeplan med måltidsforslag, og så skriver du en handleliste slik at du kan kjøpe inn alt du trenger på én gang», sier han. (Organiseringstips: Bruk den samme kalenderen der du har skrevet opp løpeøktene dine.) Hvis du planlegger måltidene dine på denne måten kommer ikke hverdagens småproblemer – som forsoving, lite tid om morgenen, eller sene arbeidsdager når det siste du vil er å tenke på middag – til å komme i veien for et godt kosthold.



06. Ta deg en varm dusj om kvelden



Søvn er et lett tilgjengelig verktøy for å forbedre ytelsen din. Her er en metode for å få mest mulig ut av søvnen din: Ta et varm bad, eller en dusj, omtrent 90 minutter før du legger deg i sengen – forskerne kaller det «passiv oppvarming».



Det varme vannet stimulerer det termoregulerende systemet, og øker blodsirkulasjonen fra kjernen din til hender og føtter. Dette bidrar til å senke kroppstemperaturen og kjøle deg ned, sier Cheri Mah, MD, forsker og lege ved University of California San Francisco Human Performance Center og medlem av Nike Performance Council, som spesialiserer seg på søvn og treningsytelse hos eliteutøvere. Dette kommer i tillegg til den naturlige nedgangen i kroppstemperatur som begynner omtrent en time før du vanligvis legger deg. «Studier har vist at denne typen passiv oppvarming forkorter tiden det tar å sovne inn, og øker varigheten av den dype søvnen som er viktig for restitusjon», sier Mah.



07. Legg til litt, få mye igjen



Løping kan føles bra. Det kan faktisk føles fantastisk. Men hvis du blir helt revet med og løper for mye, for raskt, kan treningen din gi nedslående resultater. «Det mest vanlige problemet blant løpere er slitasjeskader – som plantar fasciitt, betennelse i akillessenen, iliotibialbånd-syndrom (løperkne) og betennelse i tibialis posterior – som forårsakes av overbelastning av vevet og for lite restitusjon», sier David McHenry, fysioterapeut og styrketrener for Nikes eliteatleter.



For å hindre deg selv i å sabotere din egen løpeinnsats, bør du bare legge til bittesmå økninger i treningsmengden din. Vi snakker så lite som bare et par runder til rundt kvartalet. Øk løpedistansen din sakte, og prøv å ikke øke mer enn ti prosent hver uke. Dette vil redusere risikoen for skader.



Hvis du tar vare på kroppen din, har du tross alt alltid flere kilometer på lager.



