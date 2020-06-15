Nærmer det seg dagen for et langdistanseløp eller en konkurranse? Fokuser på å holde deg hydrert … alltid. Det kan være vanskeligere enn man skulle tro. Hvis du venter til kvelden før – eller enda verre, til samme dag – med å drikke mer vann, kommer det ikke til å motvirke de prestasjonshemmende effektene som dehydreringen kan ha hatt på treningen din frem til da, sier Ryan Maciel, ernæringsfysiolog og ernæringssjef for Precision Nutrition. Disse effektene kan være større enn du tror.



Når du svetter, mister du elektrolytter og væske som kroppen trenger for å fungere skikkelig. Musklene dine får også mindre blod enn normalt, sier Maciel, for en stor del av blodet omdirigeres fra de arbeidende musklene til huden for å hjelpe til med svetteprosessen. Nedsatt blodgjennomstrømning betyr også at musklene mister den maksimale evnen til å jobbe hardt og lenge. Det betyr at hjertet må slå fortere for å pumpe det blodet som er igjen, noe som påfører det kardiovaskulære nivået økt stress. Alt dette kan få et lett og deilig løp til å føles grusomt.



I tillegg til å øke prestasjonsnivået ditt, kan det å være hydrert gjøre det enklere for deg å tenke klart. Å miste mer enn to prosent kroppsmasse på grunn av dehydrering kan ha en negativ effekt på den kognitive funksjonen. Det hevder en metaanalyse publisert i tidsskriftet Medicine & Science in Sports & Exercise. Det blir vanskeligere å presse seg når man er ute og løper (og å holde hodet kaldt).



Hvis du vil opprettholde styrken og energien (også den mentale typen), anbefaler Maciel at atleter får i seg 12 til 16 glass vann hver dag – det vil si omtrent ett glass for hver time du er våken. Hvis du svetter mye når du trener, bør du drikke mer, sier han.