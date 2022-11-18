Råd om tankegang for barselsperioden fra proffene

Etter å ha gjennomgått 40 uker med å vokse et menneske – for ikke å nevne hvor mange minutter eller timer (eller dager!) du brukte på fødselen – er det ikke uvanlig å føle seg utslitt, overveldet og på litt av en følelsesmessig berg-og-dal-bane. Og det kan komme veldig nært på: Noen folk som nylig har født må møte det utenkelige sjokket og sorgen av tap, mens andre opplever fødselsangst, depresjon eller andre kliniske lidelser. Hvis det er deg, ta kontakt med legen din for å få hjelp så snart du kan.

Men selv om ting går relativt greit, er det veldig normalt at det hele føles veldig vanskelig. Faktisk opplever opptil 80 prosent av fødende foreldre det som er kjent som «baby blues» de to første ukene etter fødselen.

«Vi undervurderer ofte utfordringene i barseltiden,» sier Amanda Williams, MD, sertifisert gynekolog og endokrinolog i Oakland, California, og rådgivende styremedlem for Nike (M)ove Like a Mother. «Folk bruker så mye tid på å bekymre seg for fødselen at de ignorerer hvor vanskelig neste fase kan være.»

Med fysisk restitusjon, hormonelle endringer og de nye realitetene med å ta vare på et spedbarn, kan du ikke forutsi nøyaktig hvordan de første ukene vil gå. Men du kan og bør finne måter å ta vare på deg selv på. Her er fem ekspertstøttede forslag for å navigere i de overveldende tidlige ukene og beskytte din mentale helse underveis.