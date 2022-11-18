Råd om tankegang for barselsperioden fra proffene
Dette er Nike (M)
Føles det som den mentale helsen din kommer på andreplass med alle de nye baby-greiene du må finne ut av? På tide å ta i bruk egenomsorg som faktisk hjelper.
- Takket være hormonelle endringer, stresset med å bli forelder og den fysiske prestasjonen med å føde, kan det hende du må gi deg selv mer barsel-TLC enn du tror.
- Å spørre om hjelp — fra venner, familie og profesjonelle — er en del av å være en god forelder.
- Når du er klar for å lett bevegelse (hei, endorfiner), ta en kikk på Nike (M)ove Like a Mother-programmet i NTC-appen.
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*Dette innholdet er laget for å informere og inspirere, men det er ikke ment å diagnostisere, behandle eller gi spesifikke medisinske råd. Du må alltid snakke med legen din om hvordan du holder deg sunn og trygg før, under og etter graviditet.
Etter å ha gjennomgått 40 uker med å vokse et menneske – for ikke å nevne hvor mange minutter eller timer (eller dager!) du brukte på fødselen – er det ikke uvanlig å føle seg utslitt, overveldet og på litt av en følelsesmessig berg-og-dal-bane. Og det kan komme veldig nært på: Noen folk som nylig har født må møte det utenkelige sjokket og sorgen av tap, mens andre opplever fødselsangst, depresjon eller andre kliniske lidelser. Hvis det er deg, ta kontakt med legen din for å få hjelp så snart du kan.
Men selv om ting går relativt greit, er det veldig normalt at det hele føles veldig vanskelig. Faktisk opplever opptil 80 prosent av fødende foreldre det som er kjent som «baby blues» de to første ukene etter fødselen.
«Vi undervurderer ofte utfordringene i barseltiden,» sier Amanda Williams, MD, sertifisert gynekolog og endokrinolog i Oakland, California, og rådgivende styremedlem for Nike (M)ove Like a Mother. «Folk bruker så mye tid på å bekymre seg for fødselen at de ignorerer hvor vanskelig neste fase kan være.»
Med fysisk restitusjon, hormonelle endringer og de nye realitetene med å ta vare på et spedbarn, kan du ikke forutsi nøyaktig hvordan de første ukene vil gå. Men du kan og bør finne måter å ta vare på deg selv på. Her er fem ekspertstøttede forslag for å navigere i de overveldende tidlige ukene og beskytte din mentale helse underveis.
1. Ta det med ro selv om du har lyst på mer.
Du kan føle et utbrudd av energi når du kommer hjem (på grunn av adrenalin og oksytocin), men prøv å ta det sakte uansett, selv om du vanligvis er avhengig av trening for din mentale helse. Livmoren din holder fortsatt på med å trekke seg sammen til sin opprinnelige størrelse, du blør sannsynligvis, og rumpa? Den gjør nok vondt. Å gi kroppen din den tiden den trenger for å komme seg, hvis du har muligheten, kan også støtte ditt mentale velvære ved å hjelpe deg å føle og fungere mer som du er vant til litt før.
Hvordan ser dette ut? Cherie Seah, en fødselsdoula i Bay Area, bemerker at det kinesiske prinsippet om å holde sengen – å ligge i sengen eller på sofaen så mye som mulig i en måned etter fødselen – er et bra sted å hente inspirasjon, selv om Williams oppmuntrer til litt bevegelse hver dag for å redusere risikoen for blodpropp (tenk å gå sakte rundt i huset i et par minutter, tøye lett og gå ut, noe som også kan hjelpe på humøret). Balanse er viktig! Når du har hatt tilstrekkelig tid til å ligge, kan du begynne å gå litt lengre turer og inkludere pusteøvelser og mer tøying. Bare sett av tid til hvile etterpå.
Når du har fått grønt lys av legen til å trene, legg gradvis til litt aktivitet som føles bra både fysisk og mentalt. Å gjøre noe fysisk kan gi en følelse av prestasjon og stolthet når du ellers føler deg skrøpelig, og endorfinene skader heller ikke, bemerker Dr. Williams. Gjør det ganske kort, og ikke glem å gi deg selv et velfortjent klapp på ryggen.
2. Be om hjelp — og vær spesifikk.
Hvis du er heldig nok til å ha støttende mennesker i livet ditt, er de sannsynligvis glade for å hjelpe deg. La dem. «Dette er ikke tiden for å være helten og si: ‘Jeg skal gjøre alt selv,’» sier Dr Williams. (Ja, du er en flott forelder for å ikke prøve å gjøre alt.)
Å planlegge fremover, hvis du kan, kommer godt med. Arranger din egen matlevering før fødselen, eller be en venn om å organisere det for deg. Hvis du har familie som ønsker å hjelpe (som i faktisk hjelpe, ikke bare stirre forelsket på babyen), fordel besøkene slik at du får mer utvidet støtte. Legg ut en liste over oppgaver folk kan gjøre når de er i nærheten, som å handle, vaske kjøkkenet, gå tur med hunden eller tilbringe tid med det eldre barnet ditt, slik at du kan få kontakt med babyen. På den måten kan du unngå å stadig høre «Hvordan kan vi hjelpe?». Vi er sikre på at ditt fremtidige jeg vil takke deg for å ha tenkt på det på forhånd.
3. Vit hvordan du finner roen.
De første ukene er det lett å få angst. Hormonene dine raser, søvn føles som en fjern drøm, og å bremse ned (og ta imot hjelp) kan være veldig vanskelig, spesielt hvis du vanligvis er en gjøre-alt-selv-person. Det er helt normalt, men også? Vær snill med deg selv. Du går gjennom en betydelig livsendring, og jobben din er å komme deg, bli kjent med babyen din og lære hvordan du tar vare på dere begge i dette nye kapittelet, sier Andreka Peat, PsyD, en lisensiert klinisk psykolog som spesialiserer seg på mors mental helse i Decatur, Georgia.
Finn små øyeblikk gjennom dagen for å fokusere på deg selv, sier Peat. Ta en dusj på mer enn 30 sekunder mens noen andre holder babyen din. Sett partneren din eller et familiemedlem på flaskevakt i en time slik at du kan sove. Bruk 30 (eller 15! eller fem!) minutter på å gjøre noe du liker, som å lese eller løse et kryssord – du kan til og med gjøre det mens du mater babyen – for å holde kontakten med ditt gamle jeg.
4. Få en ekspert.
Det kan være vanskelig å si om du står overfor typiske babyblues eller noe mer alvorlig. Ifølge Peat er det normalt å gråte lett eller oppleve humørsvingninger de første to ukene. Men hvis det dårlige humøret ditt vedvarer – kanskje du gråter hele tiden, sliter med konstant angst eller føler deg helt løsrevet fra babyen din – ta kontakt med legen din.
Selv om du bare trenger noen å snakke med, kan en terapeut være avgjørende under denne enorme overgangen. De har ofte lange ventelister, så Dr Williams foreslår å skaffe seg en terapeut mens du er gravid. Det er spesielt viktig å planlegge fremover – og kanskje til og med lage en avtale etter for barselsperioden – hvis du har hatt psykiske utfordringer tidligere.
Og når du føler deg nedstemt over kampen din eller skyldig for å prioritere deg selv? Husk at det å ta vare på deg selv hjelper deg å ta vare på andre. «Det er ingen bedre gave du kan gi til barnet ditt og familien din enn ditt eget velvære», sier Peat.
Tekst: Ashley Abramson
Foto: Vivian Kim
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