En hund som går på bakbena: utrolig morsomt (og på topp i sosiale medier). En godt voksen person som krabber på alle fire? Ikke like søtt, men overraskende effektivt. Lær mer om det her.

Å forflytte seg som våre firbente venner og babyer gjør, kalles primalbevegelser, eller «quadrupedal movement training» (QMT) og stammer fra oldtiden. Denne treningsstilen omfatter mer enn bare å krabbe. Andre øvelser er «bjørneplanken», «krabbegåing», «marken» og «stikkende skorpion» (alle finnes på YouTube). Allerede kjent med «sniffende hund» eller «froskehopp»? Disse er også primale treningsøvelser. (Lagt merke til at alle har et dyrenavn i seg? Det er ingen tilfeldighet).

Alle disse øvelsene innebærer å bevege seg på alle fire, noe som vi selvfølgelig ikke gjør til vanlig. Og selv om det kan se eller føles dumt ut, har denne treningsformen gode fordeler: