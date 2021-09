Sterkere kjernemuskulatur

Det er viden kjent at en sterk overkropp bidrar til å gi deg mer kraft og stabilitet når du løper, sykler, bærer matvarer og så videre.

Men hvis du er lei av å ta vanlig planke for å styrke overkroppen, finnes det mange andre grunnleggende øvelser du kan gjøre i stedet, for å styrke de mindre musklene du ikke bruker så ofte, sier Nike-trener Kirsty Godso. Hun har bygget inn primalbevegelser i HIIT-treningsøktene sine. Buxton forklarer at når du står på alle fire og for eksempel løfter motsatt hånd og fot for å krabbe, eller når du roterer sakte på overkroppen i sittende stilling, må du stramme torsomusklene for å holde deg i balanse.

Kvantitativ muskeltrening gjennom statiske styrkeøvelser, hvor du holder en stilling over lengre tid, kan være god trening for overkroppen også, sier Godso. En av favorittene hennes er «bear hold» hvor du står på alle fire og løfter knærne så vidt opp fra gulvet. Forskning viser at denne øvelser styrker den rette bukmuskelen (sixpack-musklene), de skrå magemusklene og musklene i korsryggen, som alle beskytter ryggraden din når du trener. Prøv å holde stillingen i minst 30 sekunder hver gang, sier Godso.