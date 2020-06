Og det er greit. «Det er en grunn til at du løper som du gjør. Den knekken i nakken, det vaggende hodet, den svakt foroverbøyde ryggen eller mangelen på kneløft – alt det er deg», sier Global Head Coach for Nike Running, Chris Bennett. «Målet med å jobbe med løpsteknikken din er det samme som målet med all trening: å bli en bedre og mer veltrent utgave avdeg selv.»



For å nå det målet har vi noen tips som kan hjelpe deg med å finjustere teknikken din og løpe mer effektivt og, forhåpentligvis, grasiøst.



01. For det første: Ta flere steg



Et av de viktigste aspektene ved god løpsteknikk er hvordan foten lander. Du må passe på at foten din ikke lander foran deg, sier den L.A.-baserte Nike Run Club-treneren Blue Benadum. «Vi kaller dette en overstride,» sier han.



Det er en feil mange mosjonsløpere gjør, sier lisensiert fysioterapeut og Nike Performance Council-medlem Derek Samuel. «Se på idrettsutøvere på elitenivå. De lander med hælen rett under massesenteret, benet vinkelrett på bakken.» Det gjør at proffene – og enhver løper – beveger seg raskt og effektivt.



For å skape den effekten og forhindre for lange steg ber Samuel pasientene sine om å ta flere steg per minutt. Hvis du tenkerhuff, det høres tungt ut, så husk dette: «Du bruker ikke mer energi på å ta flere steg», sier han. Faktisk kommer du til å løpe jevnere og bruke mindre energi. Det er fordi at når du overstrider, så treffer hælen bakken foran deg og fungerer som en brems. «Bakken sender kreftene opp i leggen, noe som faktisk bremser deg ned», sier Samuel. «Det er et stort problem, fordi det kan gi så mange skader.»