For å opprettholde riktig løpsteknikk er styrketrening og mobilitetsarbeid viktig, sier Ian Klein, treningsfysiolog med spesialisering innen crosstraining og skadeforebygging ved Ohio University. Og det gir mening: Når kroppen din er sterk og avslappet, løper du bra. Jo svakere og stivere du er, og jo lettere du blir utmattet, desto mer sannsynlig er det at du mister den gode teknikken og blir sårbar for skade, ettersom du benytter deg av feil muskler.



Det gjelder spesielt for knærne, der rundt 50 prosent av løpeskadene oppstår, sier Klein. «Tenk på kneet ditt som midten av en bro, med foten på den ene siden og hoften på den andre. Det er det svakeste området og kan bli rammet av problemer på begge sider», forklarer han. Hvis du har dårlig teknikk – for eksempel om du ruller føttene innover eller tar for lange steg – er det kneet som tar regningen.



Styrk musklene over og under kneet – fra fotmuskulaturen og hele veien opp til setemusklene – og du absorberer lettere påvirkningen av løpingen og forhindrer utmattethet som gir slurvete løpsteknikk, sier styrke- og kondisjonstrener Janet Hamilton, eier av det Atlanta-baserte coachingselskapet Running Strong. Tross alt, sier hun, hvis du kan løfte tunge vekter igjen og igjen, blir det lettere for deg å bære kroppsvekten din over flere kilometer.



Og total kroppsstyrke hjelper deg med å forberede deg på den balansegangen som løping krever. «Hver gang du lander på én fot, må hele kroppen din være balansert på en slik måte at holdningen din forblir oppreist uten at du vrir eller bøyer deg til siden», sier Hamilton.



For å trene styrke til det må du «stressbelaste muskelen på en lignende måte som når du løper», sier Klein. Fokuser på ettbensøvelser, som utfall, step-ups og markløft med ett ben.



Når det gjelder mobilitet, bør du sikte deg inn på å trene dette minst et par ganger i uken. Sett av tid til foam roll, uttøying eller yoga før eller etter en hvilken som helst treningsøkt, eller bruk en hel økt på mobilitet for å holde deg løs og ledig.