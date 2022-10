Hun bestemte seg for at hun ville finne en måte å få jenter til å føle seg tryggere på fotballbanen. Kameroon begynte å ta opplæring for å bli trener. Hun meldte seg på for å trene et ungdomslag ved en organisasjon som reserverte idrettsplasser for kvinner. Hun gledet seg over å skape et miljø der alle som ville spille var velkomne.

Da de først møtte opp, kunne Kameroon se at jentene var oppglødde over å se en bane som bare var deres. Men den ekte gleden kom senere. En av jentene svingte beinet sitt for å sparke ballen, men med et svusj så bommet hun. Hun gremmet seg, men ingen lo eller himlet med øynene. Kameroon oppmuntret henne til å prøve igjen. Og alle jentene innså at det var greit å gjøre feil. De lærte å spille fotball på deres egne vilkår.