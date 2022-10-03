Historier utvalgt av Rebel Girls
Houda Loukili
Houda levde for og utmerket seg i alle idretter, kickboksing var hennes sanne lidenskap. Houda, den første nederlandske mesteren i kickboksing for ungdommer som har brukt hijab, ønsket å forandre verden til det bedre og trente til å bli en proff. Etter en bilulykke som forandret livet hennes da hun var 21, kunne hun imidlertid ikke lenger konkurrere i ringen. Holda er ikke en som gir opp sporten hun elsker. Nå trener Houda jenter til å bli fremtidige mestere.
Houda Loukili. Nederlandsk. Født: 18. september, 1989. Illustrasjon av Sarah Jones.
Houda levde for sport. Enten det var fotball, svømming eller judo, utmerket hun seg i enhver idrett hun prøvde. En dag holdt en kickboksing-instruktør en demonstrasjon på skolen hennes. Sparkene og slagene var så raske at det gikk rundt for elleve år gamle Houda! Noen dager senere besøkte hun kickboksing-treningssenteret der hun bodde. Hun var den eneste jenta, men det stoppet henne ikke fra å gå inn i ringen. Snart trente hun hele tiden – selv når hun gjorde vanlige ting som å stå i kø i bakeriet!
Som 14-åring bestemte Houda seg for å bruke hijab. Hun var takknemlig for religionen sin og sitt åndelige fellesskap, og hijaben knyttet henne til begge. Selv om noen dømte henne for det, fikk hijaben henne til å føle seg sterkere. Og bare et år senere, da hun ble den første nederlandske mesteren i kickboksing for ungdommer som brukte hijab, var det en seier ikke bare for Houda, men for alle som bruker hijab. «Jeg ønsket å forandre verden,» sa Houda.
«Jeg forandret planene mine og har latt motgangen gjøre meg sterk.»
På universitetet studerte hun sportsledelse mens hun trente for å bli proffesjonell kickbokser.
Hun hadde med seg boksehanskene overalt slik at hun kunne trene når hun ikke hadde timer. Å sparke og slå i ringen fikk henne til å føle seg rolig og sterk. Det var dette hun skulle gjøre for alltid.
Men som 21-åring havnet hun i en forferdelig bilulykke. Da legene sa at hun aldri ville konkurrere igjen, spurte hun seg selv: Hva nå?
Houda innså snart at kickboksing fortsatt kunne være det viktigste i livet hennes – selv om hun ikke konkurrerte i ringen. I dag trener Houda jenter til å bygge styrke og selvtillit gjennom sport. Kickboksingdrømmen hennes lever videre i de fremtidige mesterne hun trener hver dag.