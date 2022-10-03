På universitetet studerte hun sportsledelse mens hun trente for å bli proffesjonell kickbokser.

Hun hadde med seg boksehanskene overalt slik at hun kunne trene når hun ikke hadde timer. Å sparke og slå i ringen fikk henne til å føle seg rolig og sterk. Det var dette hun skulle gjøre for alltid.

Men som 21-åring havnet hun i en forferdelig bilulykke. Da legene sa at hun aldri ville konkurrere igjen, spurte hun seg selv: Hva nå?

Houda innså snart at kickboksing fortsatt kunne være det viktigste i livet hennes – selv om hun ikke konkurrerte i ringen. I dag trener Houda jenter til å bygge styrke og selvtillit gjennom sport. Kickboksingdrømmen hennes lever videre i de fremtidige mesterne hun trener hver dag.