Historier utvalgt av Rebel Girls
JJ Roble
JJ og de åtte brødre hennes spilte alltid fotball som barn. Etter å ha hatt en fotballkarriere, ble hun den første muslimske kvinnelige dommeren i Storbritannia og begynte snart å trene de sju niesene sine. Det spredte seg raskt, og flere unge jenter i nabolaget dukket opp for å trene, ivrige etter å lære. Hun drømmer om å se laget sitt vokse til en hel liga av spillere over hele landet hvor de kan lære og tro at alt er mulig.
JJ Roble. Engelsk. Født: 1. januar, 1994. Illustrasjon av Adriana Bellet.
En gang var det en jente som løp så mye at moren hennes kalte henne «hest». Da Jawahir var liten, spilte hun og de åtte brødrene hennes fotball hele tiden. De spilte i hagen, i forgården og til og med inne i huset!
Da hun vokste opp, bestemte JJ seg for å bygge karrieren rundt fotball. Hun ble den første muslimske kvinnelige dommeren i Storbritannia. En dag la JJ merke til at de sju niesene hennes var fulle av energi – de trengte et utløp. Hun tenkte tilbake på dagene da hun spilte fotball med brødrene sine og så en annen mulighet til å forbli involvert i fotball: Hun ble treneren deres.
På den første treningen deres begynte JJ med det grunnleggende. Hun viste jentene hvilken del av føttene de skulle sparke med, og hun heiet dem frem mens de spurtet opp og ned på banen. JJ ledet de sju smilende jentene gjennom øvelser og oppmuntret dem til å løpe litt fortere og sparke litt hardere. Det føltes akkurat som barndommen hennes.
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Da JJ dukket opp på den neste treningen, ble hun møtt av flere barn enn bare hennes egne nieser! En hel gruppe småjenter ventet på henne, ivrige etter å lære av trener JJ. Spillerne hennes elsket tiden sammen så mye at laget til JJ raskt vokste til å inkludere de fleste barna i nabolaget deres.
JJ drømmer om å se laget sitt vokse som både mennesker og spillere, men målene hennes stopper ikke der. Hun ønsker å se en hel liga dukke opp rundt laget hennes, med spillere fra hele landet. «Jeg vil hjelpe flere jenter med å komme inn i spillet. De trenger ikke å være fotballspillere, men det er så mye annet å oppnå. Ingenting er umulig.»