En gang var det en jente som løp så mye at moren hennes kalte henne «hest». Da Jawahir var liten, spilte hun og de åtte brødrene hennes fotball hele tiden. De spilte i hagen, i forgården og til og med inne i huset!

Da hun vokste opp, bestemte JJ seg for å bygge karrieren rundt fotball. Hun ble den første muslimske kvinnelige dommeren i Storbritannia. En dag la JJ merke til at de sju niesene hennes var fulle av energi – de trengte et utløp. Hun tenkte tilbake på dagene da hun spilte fotball med brødrene sine og så en annen mulighet til å forbli involvert i fotball: Hun ble treneren deres.

På den første treningen deres begynte JJ med det grunnleggende. Hun viste jentene hvilken del av føttene de skulle sparke med, og hun heiet dem frem mens de spurtet opp og ned på banen. JJ ledet de sju smilende jentene gjennom øvelser og oppmuntret dem til å løpe litt fortere og sparke litt hardere. Det føltes akkurat som barndommen hennes.