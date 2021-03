02. En plutselig mangel på selvtillit



Hvordan det føles: Det er helt umulig for deg å prestere, selv om du har øvd en million ganger.



Hvorfor det skjer: De beste atletene og mest fremgangsrike menneskene visualiserer ofte visse utfall når de jobber hardt for å forbedre seg til et stort øyeblikk, sier Muradian. Men det kan lett henfalle til at man overtenker situasjonen og prøver å kontrollere hver eneste detalj, legger hun til.



Og når du har øvd på noe om og om igjen til det punktet at ferdigheten praktisk talt skjer automatisk, kan det å fokusere for mye ende opp med å gjøre mer skade enn godt. «Når du blir besatt av å plassere vristen riktig under en straffe eller håndleddene under et innkast, blir hjernens automatiske mekanisme forstyrret, og handlingen føles fremmed og ute av stand til å bli utført riktig», sier Chertok.



Hvordan løse det: Først bør du minne deg på at du har ferdigheten som trengs for å lykkes, sier Muradian. For en dose sårt trengt selvtillit, tenk tilbake på en gang du overvant en utfordring, sier hun. Og rett fokuset utover fremfor på handlingen som du prøver så hardt å kontrollere. «Fokuser aktivt på eksterne ting som mål, motstandere eller ballen, i stedet for på tankeprosessen, noe som bare blir paralyserende». sier Chertok. Det kan være så enkelt som å fokusere på lagkameraten din i stedet for hvordan du skal utføre pasningen, eller å forestille deg at du snakker til en spesifikk person i publikummet i stedet for å prøve å huske hva du skal si helt ordrett.





03. Bedragersyndromet



Hvordan det føles: At du kom deg hit – til finalen, til den siste runden av jobbintervjuet eller den (virtuelle) prisutdelingen – fordi du er heldig, og ikke på grunn av de faktiske ferdighetene og talentet du besitter.



Hvorfor det skjer: Noen ganger stammer bedragersyndromet fra lav selvtillit. «Det forekommer ofte når noen ikke stoler på sin egen kompetanse eller føler at ingenting de gjør er godt nok», sier Muradian. Det kan også skje når du er for opptatt av ditt eget image. «Det er mulig du er mer opptatt av å ikke se dum ut enn av å vinne», sier Chertok, slik at du føler deg ukomfortabel når du faktisk vinner.



Hvordan takle det: Når du legger merke til at hjernen din blir kapret av en frykt over at du bare er en bløffmaker, slåss tilbake. «Det er viktig å dempe de negative tankene, da de er den reelle bedrageren», sier Muradian. En effektiv måte å blokkere de negative tankene på er ved å tenke på de beste komplimentene du har fått om evnene din eller om en tidligere prestasjon, sier hun. Stol på at folkene du stoler på har gjort den rette vurderingen av ferdighetene dine.



Og fremfor alt? Husk at å feile er en del av å være menneske. «Realiteten er at ingen vet hva de driver med», sier Chertok. Og når vi har det i bakhodet, «kan vi bevege oss fremover og vite at det vi opplever er normalt – og være i stand til å konsentrere oss mer om oppgaven som ligger foran oss.»



