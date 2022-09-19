En fryktelig følelse som gjør at du stopper akkurat når du er i ferd med å følge en erfaren venn ned en isete skiløype. Troen på at du ikke kan holde en presentasjon selv om du har gått gjennom den mange ganger. Å la være å si noe på et møte med det nye teamet fordi du ikke er sikker på om du fortjener å være der.

Frykt, mangel på selvtillit og å føle seg som en bedrager kan true all den fremgangen du har jobbet så hardt for. Ofte stammer disse mentale sperrene fra hormonene adrenalin og kortisol, som strømmer gjennom kroppen i situasjoner med høyt press eller når du føler deg truet, forklarer dr.psychol Regine Muradian, som er klinisk psykolog og spesialist på prestasjonsangst. Disse hormonene kan sette i gang kroppens forsvarssystem. Resultatet er en rekke fysiske symptomer: hjertebank, klump i brystet og/eller svette håndflater – samt følelsen av å fryse til, også kjent som «choking.» Men forskning viser at dette er noe du kan overvinne.

Selv om du tror at du er den eneste som sliter i disse øyeblikkene, er du langt fra alene. «Å bukke under for press er vanligere enn mange folk tror. Selv profesjonelle atleter opplever å fryse til», sier Greg Chertok, autorisert mentaltreningskonsulent som har jobbet med atleter i de største konkurransene: OL, Super Bowl og Stanley Cup. (Bare tenk på hvor mange viktige kamper som har blitt avgjort på grunn av én tabbe.)

Noe enda bedre enn å være i godt selskap er at det finnes enkle teknikker du kan benytte deg av for å løse flokene oppe i hodet ditt, slik at du full av selvtillit kan gjøre det du skal. Her skal vi se nærmere på tre typiske mentale sperrer som får deg til å fryse til – og hvordan du kan bryte dem, i følge ekspertene.