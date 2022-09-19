Bryt gjennom mentale sperrer
Veiledning
Blir du usikker når det virkelig gjelder? Lær hvordan du bryter gjennom hvilken som helst mental sperre – og kommer deg styrket ut.
- Selv profesjonelle atleter opplever øyeblikk der de psyker seg selv ut eller mister selvtilliten takket være stresshormoner.
- Ved å forstå hva som ligger bak en mental sperre kan du bryte gjennom den i stedet for å la den hindre deg i å gjøre fremgang.
- Teknikker som dyp pust og mindfulness kan bidra til å roe nervene slik at du kan komme deg gjennom disse lammende øyeblikkene.
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En fryktelig følelse som gjør at du stopper akkurat når du er i ferd med å følge en erfaren venn ned en isete skiløype. Troen på at du ikke kan holde en presentasjon selv om du har gått gjennom den mange ganger. Å la være å si noe på et møte med det nye teamet fordi du ikke er sikker på om du fortjener å være der.
Frykt, mangel på selvtillit og å føle seg som en bedrager kan true all den fremgangen du har jobbet så hardt for. Ofte stammer disse mentale sperrene fra hormonene adrenalin og kortisol, som strømmer gjennom kroppen i situasjoner med høyt press eller når du føler deg truet, forklarer dr.psychol Regine Muradian, som er klinisk psykolog og spesialist på prestasjonsangst. Disse hormonene kan sette i gang kroppens forsvarssystem. Resultatet er en rekke fysiske symptomer: hjertebank, klump i brystet og/eller svette håndflater – samt følelsen av å fryse til, også kjent som «choking.» Men forskning viser at dette er noe du kan overvinne.
Selv om du tror at du er den eneste som sliter i disse øyeblikkene, er du langt fra alene. «Å bukke under for press er vanligere enn mange folk tror. Selv profesjonelle atleter opplever å fryse til», sier Greg Chertok, autorisert mentaltreningskonsulent som har jobbet med atleter i de største konkurransene: OL, Super Bowl og Stanley Cup. (Bare tenk på hvor mange viktige kamper som har blitt avgjort på grunn av én tabbe.)
Noe enda bedre enn å være i godt selskap er at det finnes enkle teknikker du kan benytte deg av for å løse flokene oppe i hodet ditt, slik at du full av selvtillit kan gjøre det du skal. Her skal vi se nærmere på tre typiske mentale sperrer som får deg til å fryse til – og hvordan du kan bryte dem, i følge ekspertene.
1. Frykt
Hvordan det føles: En dyp angst for å potensielt bli skadet, enten fysisk eller emosjonelt. Du kan oppleve skjelving, svette, klump i halsen eller en prikkende følelse.
Hvorfor det skjer: Frykt kan oppstå når tankene dine vandrer fra nåtiden, forklarer Chertok. «Du begynner kanskje å tenke tilbake på et øyeblikk der du tabbet deg ut, som da du bommet på åpent mål eller rotet deg bort under et viktig jobbintervju», tilføyer han. Plutselig hindrer det minnet deg fra å være optimistisk.
Ved å henge deg opp i kan du også bli redd, påpeker Chertok. Det er enkelt å være urolig for det verst tenkelige scenarioet.
Slik takler du det: Begynn med enkel, dyp pust. Forskning viser at det umiddelbart kan senke stresshormonene samtidig som det forsterker følelsen av emosjonell kontroll og velvære. Muradian anbefaler å puste sakte inn mens du teller til fem, holde pusten i et øyeblikk og så puste sakte ut mens du teller til fem. Gjenta dette minst tre ganger. «Hver gang du puster ut, sier du til deg selv at du puster ut negative tanker», sier hun.
Det kan være vrient å bare overse frykten når du klatrer opp en lumsk bakke til toppen. Men du kan unngå at den kommer helt ut av kontroll, sier Chertok. Han anbefaler at du forstørrer de positive detaljene og forminsker de negative for å gjøre det enklere å holde ut. Du bør for eksempel fokusere på all den vellykkede klatringen du har gjort tidligere, i stedet for å tenke på den ene gangen du falt. Hvis irrasjonelle bekymringer begynner å snike seg inn – «hva hvis jeg brekker beinet!?» – kan du prøve å gi dem en tåpelig stemme. «Å høre den interne dialogen bli ytret av for eksempel Elmer Midd eller Daffy Duck kan umiddelbart føre tankene inn i et lettere perspektiv», forklarer Chertok.
2. En plutselig mangel på selvtillit
Hvordan det føles: Det er helt umulig for deg å prestere, selv om du har øvd en million ganger.
Hvorfor det skjer: De beste atletene og mest fremgangsrike menneskene visualiserer ofte visse utfall når de forbereder seg til et stort øyeblikk, sier Muradian. Men er slikt nivå av besluttsomhet kan lett gå over til at man overtenker situasjonen og prøver å kontrollere hver eneste detalj, legger hun til.
Og når du har øvd på noe om og om igjen til det punktet at ferdigheten praktisk talt skjer automatisk, kan det å fokusere for mye ende opp med å gjøre mer skade enn godt. «Når du blir besatt av å plassere vristen riktig under en straffe eller håndleddene under et innkast, blir hjernens automatiske mekanisme forstyrret, og handlingen føles fremmed og ute av stand til å bli utført riktig», sier Chertok.
Slik takler du det: Først bør du minne deg på at du faktisk ferdighetene som trengs for å lykkes, sier Muradian. For å få en dose sårt trengt selvtillit kan du tenke tilbake på en gang du overvant en utfordring, sier hun. Og rett fokuset utover fremfor på handlingen som du prøver så hardt å kontrollere. «Fokuser aktivt på eksterne ting som mål, motstandere eller ballen, i stedet for på tankeprosessen, noe som bare blir paralyserende». sier Chertok. Det kan være så enkelt som å fokusere på lagkameraten din i stedet for hvordan du skal utføre pasningen, eller å forestille deg at du snakker til en spesifikk person i publikum i stedet for å prøve å huske hva du skal si helt ordrett.
3. Bedragersyndromet
Hvordan det føles: At du kom deg hit – til finalen, til den siste runden av jobbintervjuet eller prisutdelingen – fordi du er heldig, og ikke på grunn av de faktiske ferdighetene, pågangsmotet og talentet du besitter.
Hvorfor det skjer: Noen ganger stammer bedragersyndromet fra følelsen av å være mindre verdt. «Det forekommer ofte når noen ikke stoler på sin egen kompetanse eller føler at ingenting de gjør er godt nok», sier Muradian. Det kan også skje når du er for opptatt av ditt eget image. «Det er mulig du er mer opptatt av ikke å se dum ut enn av å vinne», sier Chertok, slik at du føler deg ukomfortabel når du faktisk vinner.
Slik takler du det: Når du legger merke til at hjernen din blir kapret av en frykt over at du bare er en bløffmaker, må du slåss tilbake. «Det er viktig å dempe de negative tankene, da de er den reelle bedrageren», sier Muradian. En effektiv måte å blokkere de negative tankene på er ved å tenke på de beste komplimentene du har fått om evnene din eller om en tidligere prestasjon, sier hun. Stol på at folkene du stoler på, har gjort den rette vurderingen av ferdighetene dine.
Og fremfor alt? Husk at å feile er en del av å være menneske, og at de som har utrettet mest, ganske enkelt lærte hvordan de skulle gå videre. «Realiteten er at ingen vet hva de driver med», sier Chertok. Og når vi har det i bakhodet, «kan vi bevege oss fremover og vite at det vi opplever, er normalt – og være i stand til å konsentrere oss mer om oppgaven som ligger foran oss.»
Ta den, utforløypen «Die Streif».
Tekst: Marygrace Taylor
Illustrasjon: Kezia Gabriella
SJEKK DET UT
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