Hva er velværemusikk, og kan den forbedre helsen din?

Under MR-undersøkelser har det vist seg at musikkmedisin lyser opp forskjellige deler av hjernen, spesielt det limbiske systemet. «Området er kjent som det emosjonelle senteret av hjernen, og har forbindelser med andre deler som kontrollerer blodtrykk, pulsfrekvens og pust, i tillegg til vår emosjonelle tilstand», sier dr. Veena Graff, assisterende professor i anestesiologi og akuttpleie ved University of Pennsylvania. Med andre ord: Når du lytter til musikkmedisin, forteller hjernen kroppen din når det er på tide å slappe av.



All musikk fører til et utslipp av nevrotransmittere som dopamin og andre endorfiner som enten øker eller reduserer stressmarkører. «Det er derfor visse sanger gjør at vi føler oss nostalgiske, lykkelige, triste eller sinte, eller bidrar til at vi roer oss ned eller blir mer energiske», forklarer Graff. Når disse stressmarkørene blir redusert, «kan man falle inn i en dyp, avslappet tilstand kjent som en endret bevissthetstilstand – det kjære, varme, gode stedet du drar til når du er i ferd med å sovne eller når du våkner», sier Cooper. Og ikke bare føles dette stedet godt ut i øyeblikket, «flere slags helsegevinster er forbundet med det, inkludert et positivt humør og reduksjon i angst, muskelspenninger og smerter», tilføyer hun.



Jo flere vitaminer en låt har, jo mer senker den tegn på stress og betennelser, sier Graff. Forskningen hennes har vist at musikkmedisin kan være nyttig som meditasjon for å roe ned angst før en operasjon. De beste vitaminene inkluderer et tempo på rundt 60 til 80 taktslag i minuttet, minimale svinger i perkusjonen, ingen tekst og få endringer i lydene, sier hun. (Så neppe et typisk indieband, men klassisk og yogamusikk teller nok.) Alle disse elementene hjelper hjernen din til å bytte fra krisemodus til avslapning.



Enkelte soniske vitaminer, som en gradvis senking av taktslag, kan til og med gi en umiddelbar effekt på lytterens pulsfrekvens og blodtrykk – det ble oppdaget med et av stykkene til Cooper. «Det ble testet hos Mindlab ved University of Sussex og regnet for å være en kraftig avslapningsmetode – såpass at når det ble sendt på radioen, sa de at det ville være en god idé å stanse bilen hvis du var ute og kjørte», sier hun.



Vi befinner oss bare i startgropen når det gjelder å forstå hvor potent musikkmedisin kan være, bemerket begge ekspertene. Da teknologi som aktivitetsmålere blir stadig mer avanserte, kan forskere måle ting som pulsfrekvens og blodtrykk når du soner ut til låter for å finne ut hvilke soniske vitaminer som gir de beste effektene. Derifra kan de bruke dem til å produsere en spesifikk effekt, som søvn, ro eller muskelrestitusjon etter trening.