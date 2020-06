Å løpe på tredemølle er alt annet enn kjedelig

01. Start rolig

Det er viktig å varme opp før du løper, særlig hvis du skal løpe en tempo- eller intervalløkt på tredemøllen. «Når du varmer opp, øker du blodstrømmen og kroppstemperaturen samtidig som du forbereder kroppen på koordinasjon og økt bevegelsesområde», sier NRC-trener Robyn LaLonde i Chicago. «Det bidrar til å bedre teknikk og bedre tempo.»



Jogg lett i 5 til 10 minutter og gjør deretter noen enkle øvelser, for eksempel en serie med høye kneløft, spark bak, knebøy eller beinsving på gulvet, for å løsne på musklene.



02. Kontroller kroppsholdningen og plasseringen din

Ingen har lyst til å falle av tredemøllen, derfor løper vi ofte for nært konsollen. Det forhindrer oss fra å løpe naturlig, mener Woods. Hun har følgende råd: «Ta et raskt blikk på føttene dine. Hvis de kommer over kanten på tredemøllebeltet, er du for nær konsollen. Da bør du ta et halvt steg tilbake, slik at du får plass til å svinge armene fram og tilbake og strekke ut knærne.»



Du må huske å ikke se ned hele tiden. «Fremdriften din er avhengig av hvor du fester blikket», forklarer Woods. Hvis du ser ned for lenge, vil all den energien som kunne ha blitt brukt til å trekke deg fremover, heller trekke deg nedover.



«Ikke fall for fristelsen til å holde deg i håndtakene på tredemøllen heller», advarer Woods. Hvis du holder deg i dem, kan du redusere skrittlengden din. Og i stedet for å tukle med knapper og skjermer på maskinen for å se hvor hardt du trener, bør du heller prøve å plassere innsatsen din på en skala fra én til ti. Jo høyere tallet er, jo hardere presser du deg selv.



Avslutningsvis – og det bare må vi understreke: Spar tekstmeldingene og samtalene til du er ferdig med treningen. Når du løper på et belte som beveger seg, må du holde fokus (med mindre du ønsker å ende opp som hovedperson i en viral video).