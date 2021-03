Slik forbedrer du smidigheten for å motvirke skader og maksimere ytelse

01. Start med retardasjon.



Det å vite hvordan du absorberer støt og stabiliserer kroppen er grunnlaget for smidighetstrening, sier Nunez. «Du må trene bremsene før du jobber med gassen», forklarer han. Her er en rask test for å se om du har det rette grunnlaget å bygge videre på: Etter en kort oppvarming, stiller du deg med føttene i hoftebredde fra hverandre, og deretter går du så raskt du kan ned i knebøy og holder stillingen i laveste posisjon. Vingler du, eller står du stødig? «Om du står støtt som et fjell, betyr det at du har kontroll over stillingen i en dynamisk bevegelse. Men om du vingler, er det en oppskrift på katastrofe om du legger til mer kraft ved å for eksempel gjøre den knebøyen om til en knebøy med hopp, fordi kroppen er ikke klar til å takle en dynamisk belastning når du stopper», sier Nunez.



Hvis du vingler, må du fokusere på å forbedre stabiliteten før du tar smidighetstreningen til neste nivå. Nunez anbefaler at du starter i stående stilling og raskt går over til å balansere på én fot i 3–5 sekunder, og deretter bytte fot og gjenta dette i noen omganger. Hvis du fremdeles sliter med å finne balansen, kan du ta i bruk flere øvelser for ett ben i treningsøktene dine noen ganger hver uke.





02. Endre retning.



Når du har fått på plass stabiliteten, kan du begynne å jobbe med smidigheten. Men husk: «Livet skjer ikke på et lineært plan», sier Nunez, noe som betyr at du ikke bare beveger deg i bare én retning. Trening bør foregå i alle tre bevegelsesplan: sagittal (fremover og bakover), tverrgående (rotering fra venstre til høyre eller fra høyre til venstre) og frontal (side til side, eller lateralt).



«Ved å sette opp en smidighetsstige eller lage en med kritt eller teip kan du gjøre alle typer bevegelser i tre plan», legger han til, fra øvelser fremover og crossover til hofteøvelser fra side til side. (Målet er å treffe merket – enten det er på innsiden av stigen eller utenfor kantene – hver gang for å terpe på den romlige bevisstheten.» Jo mer selvtillit du får, desto mer kan du øke farten i en hvilken som helst retning med mindre risiko for å snuble eller miste posisjonen til et punkt der du ikke får den raskt tilbake, sier Nunez. Om du ikke er sikker på hvordan du gjør stigeøvelser, kan du gjøre et raskt Google-søk og bare klikke på linker fra kjente og sertifiserte trenere.





03. Tren på reflekser.



Nå som du blir bedre på 360-graders bevegelser med mindre sjanse for å falle, kan du starte på det siste steget i smidighetstrening: finjustering av refleksene. Øvelser som å kaste en tennisball eller medisinball mot veggen og ta den imot, eller bare det å holde en ballong i luften, tvinger deg til å bevege deg dynamisk som svar på de uforutsigbare bevegelsene til et objekt, sier Nunez. Igjen: «Du jobber i alle bevegelsesplan – knebøy, rotering, sideveis bevegelse – og du tvinges til å øke farten, senke farten og stoppe etter behov, noe som maksimerer kroppskontroll.» Over tid gjør dette at du kan stole på bevegelsesmønstrene dine når du utfører øvelsene i full fart, forklarer han.



Om du vil ta det et steg videre, kan du prøve å kaste ballen eller slå ballongen mot forskjellige steder hver gang, sier Nunez. Jo mer du trener på å flytte deg rundt uten å vite nøyaktig hvor du må bevege deg etterpå, desto bedre blir refleksene.