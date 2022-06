De beste skoene for langdistanseløping

Hver del av distanseløpeskoen er spesialutviklet for å imøtekomme ulike gangmønstre, værforhold, løpestiler og kroppsvekter. De beste funksjonene for en førstegangsmaratonløper er forskjellig fra de beste funksjonene for en erfaren distanseløper som ønsker å knuse sin personlige rekord. Det kan være lurt å vurdere hver enkelt funksjon og bestemme hvilke som er viktigst for deg.



Bredere tåboks

Mange distanseløpere trenger en bredere tåboks i distanseløpeskoene ettersom en løperfot kan bli bredere etter å ha dundret ned i asfalten kilometer etter kilometer. En bredere tåboks legger også til rette for bedre luftstrøm rundt tærne og forfoten for å holde føttene kjølige på varme dage, og har plass til en tykkere sokk hvis du løper når det er kaldt ute.



Stabil hælkopp

Det er ikke uvanlig at formen din forverres til en viss grad på slutten av et løp. En stabil hælkopp kan hjelpe deg med å opprettholde riktig holdning. Du vil ha en hælkopp som er dyp nok for å unngå at du sklir. Løpere som lander på hælen vil ha nytte av litt ekstra polstring i dette området.



Demping under mellomfoten og forfoten

Pålitelig demping hjelper til med å absorbere støt og gir spenst når kilometerne begynner å kreve sitt. Dempingsfunksjonene kan du finne i forskjellige deler av skoen. Demping i mellomfoten er ofte nyttig for de som overpronerer og trenger mer stabilitet. Demping i forfoten anbefales ofte for de som lander på hælen.



Du vil også være sikker på at dempingen er slitesterk og forblir responsiv kilometer etter kilometer. Vær på utkikk etter høyteknologiske materialer som Nike ZoomX, et skum som tradisjonelt ble brukt i romfartsinnovasjon. Nike ZoomX-mellomsålen har en energiutnyttelse på 85 %, den høyeste i noe Nike-skum, noe som gir deg en følelse av fremdrift når du beveger deg fremover.



Pustende overdel

De fleste distanseløpere trenger en myk, pustende overdel. Føttene dine vil sannsynligvis bli svette under løpeturen, og økt luftstrøm kan bidra til å redusere risikoen for gnagsår og blemmer. Løpere som trener under veldig kalde eller våte forhold, vil trenge minst ett par sko som har en mer beskyttende overdel for å beskytte føttene mot vær og vind. Få det beste fra begge verdener med Nike VaporWeave-materialet. Det er ikke bare utrolig lett, men også sterkt og vannavstøtende.



Slitesterk yttersåle

Yttersålen på skoen får ofte juling under lange løpeturer. Langdistanseløpesko med gummimønster gir et godt grep for alle værforhold.



Skoens vekt

Til slutt bør du vurdere skoens vekt. Raske løpere som løper lett og drømmer om en pallplassering, trenger en lettere sko med mindre demping for økt mobilitet og tempo. Vanligvis har disse skoene forbedret bakkefølelse for responsivitet og bedre energiutnyttelse. På den annen side, kan idrettsutøvere som har satt seg som mål å bare fullføre ett langløp eller overgå sin egen personlige rekord, dra nytte av ekstra demping som er avgjørende for å komme til målstreken.