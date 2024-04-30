Issey Kyson
BH-er til kropper i forandring
Da kroppen min begynte å forandre seg, gikk det ut over selvtilliten min. Heldigvis fikk jeg støtte fra familien min for å komme meg gjennom det, og jeg fant sports-BH-er som gjorde at jeg følte meg komfortabel og selvsikker i idrett igjen.
Sports-BH-en jeg har på meg avhenger av hva jeg gjør. Hvis jeg virkelig gir alt på friidrettsbanen, holder Swoosh Pro meg sikker.
Men hvis jeg gjør noe lett som yoga eller uttøying, bruker jeg en supermyk BH som holder ting på plass uansett hvilken stilling jeg er i (for meg så er det Indy).
Og på dagene jeg slapper av, går jeg for Alate. Åh, den er så myk. Og den har brede stropper som aldri graver seg inn i huden, så det føles ikke engang som du har på deg en sports-BH.
Vi er alle forskjellige, så ikke føl at du må bruke samme type BH som venninnene dine. Ta deg tid til å utforske, bli målt og finn ut hva som er best for deg.
Det samme gjelder for mensbeskyttelse! Menskopper, bind og tamponger – vi må alle finne ut hva som passer best for oss. Hvis du vil ha litt ekstra beskyttelse i gymmen, kan du bruke Nike Pro Leak Protection-leggings. De har et veldig tynt lag som forhindrer lekkasjer.
Husk at alle går gjennom forandringer! La oss derfor støtte hverandre.
Issey x