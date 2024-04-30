Da kroppen min begynte å forandre seg, gikk det ut over selvtilliten min. Heldigvis fikk jeg støtte fra familien min for å komme meg gjennom det, og jeg fant sports-BH-er som gjorde at jeg følte meg komfortabel og selvsikker i idrett igjen.



Sports-BH-en jeg har på meg avhenger av hva jeg gjør. Hvis jeg virkelig gir alt på friidrettsbanen, holder Swoosh Pro meg sikker.