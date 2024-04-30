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Sist oppdatert: 29. april 2024
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Issey Kyson

BH-er til kropper i forandring

BH-er til kropper i forandring

Da kroppen min begynte å forandre seg, gikk det ut over selvtilliten min. Heldigvis fikk jeg støtte fra familien min for å komme meg gjennom det, og jeg fant sports-BH-er som gjorde at jeg følte meg komfortabel og selvsikker i idrett igjen.

Sports-BH-en jeg har på meg avhenger av hva jeg gjør. Hvis jeg virkelig gir alt på friidrettsbanen, holder Swoosh Pro meg sikker.

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Men hvis jeg gjør noe lett som yoga eller uttøying, bruker jeg en supermyk BH som holder ting på plass uansett hvilken stilling jeg er i (for meg så er det Indy).

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Og på dagene jeg slapper av, går jeg for Alate. Åh, den er så myk. Og den har brede stropper som aldri graver seg inn i huden, så det føles ikke engang som du har på deg en sports-BH.

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Om BH-ene

  • Om BH-ene, BH-er til kropper i forandring, slide 1 of 3

    Alate

    Min kose-BH
  • Om BH-ene, BH-er til kropper i forandring, slide 2 of 3

    Swoosh Pro

    Min løpe-BH
  • Om BH-ene, BH-er til kropper i forandring, slide 3 of 3

    Indy

    Min yoga-BH

Vi er alle forskjellige, så ikke føl at du må bruke samme type BH som venninnene dine. Ta deg tid til å utforske, bli målt og finn ut hva som er best for deg.

BH-guide til dameBH-guide til jente

Det samme gjelder for mensbeskyttelse! Menskopper, bind og tamponger – vi må alle finne ut hva som passer best for oss. Hvis du vil ha litt ekstra beskyttelse i gymmen, kan du bruke Nike Pro Leak Protection-leggings. De har et veldig tynt lag som forhindrer lekkasjer.

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Husk at alle går gjennom forandringer! La oss derfor støtte hverandre.

Issey x

Opprinnelig publisert: 30. april 2024

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