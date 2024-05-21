Jenter trenger utstyr og klær som passer, nærliggende områder som er rene og trygge for å dekke hygienebehov og treningstider og -steder som er trygge. Selv om du ikke nødvendigvis kan lage et bedre toalett, kan du skape en trygg og behagelig opplevelse ved å vurdere disse behovene når du planlegger treningsøkter og treningssteder.

Og husk at mange jenter ikke blir oppfordret til å drive med sport. Bare det å stille opp er å våge, og derfor er det enda viktigere at jenter møter et positivt og sunt miljø som er tilrettelagt slik at de kan føle seg trygge og ha det gøy uten å bli diskriminert og dømt.