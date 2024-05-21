Få sportsarenaer til å fungere for jenter
Veiledning for å trene jenter
Eksperter hevder at jenter gjør det bedre både fysisk, psykisk, følelsesmessig og sosialt når de får sjansen til å drive med sport. Likevel faller jenter fra sport dobbelt så ofte som gutter. Som en del av Nikes arbeid med fellesskapspartnere og eksperter for å reversere denne trenden, har vi laget The Coaching Girls Guide: en ressurs som bidrar til å veilede, styrke og støtte unge atleter.
Realiteten er at sportsutstyr og lokaler vanligvis ikke er designet for jenter. Dette blir utilsiktet forsterket på mange måter. Det å måtte gå et annet sted for å finne et toalett eller bruke guttelagets gamle drakter sender en beskjed om at jenteatleter kommer i andre rekke. Beskyttelsesutstyr er ikke alltid laget med tanke på jenter og kan ha dårlig passform, være ukomfortabelt og noen ganger til og med utrygt.
«Alt for ofte må jenter klare seg med mindre. Det gir negativ innvirkning på jenters opplevelse av sport.»
Jenter trenger utstyr og klær som passer, nærliggende områder som er rene og trygge for å dekke hygienebehov og treningstider og -steder som er trygge. Selv om du ikke nødvendigvis kan lage et bedre toalett, kan du skape en trygg og behagelig opplevelse ved å vurdere disse behovene når du planlegger treningsøkter og treningssteder.
Og husk at mange jenter ikke blir oppfordret til å drive med sport. Bare det å stille opp er å våge, og derfor er det enda viktigere at jenter møter et positivt og sunt miljø som er tilrettelagt slik at de kan føle seg trygge og ha det gøy uten å bli diskriminert og dømt.
Gjør henne klar for suksess
- Hold dem trygge og sørg for at de føler tilhørighet
Sjekk stedet på forhånd for å sørge for at det er trygt, godt opplyst og overvåket. Garderobefasilitetene skal være lett tilgjengelige og private. Hvis stedet ikke svarer til forventningene, kan du undersøke andre alternativer (for eksempel et annet treningsstudio eller en park) eller fullføre treningen før det blir mørkt.
- Skap inkluderende miljøer
Gi utøvere en sjanse til å føle at de er en del av laget. Nå som normer rundt kjønnsidentitet endres, skal alle barn føle tilhørighet. Begynn med å bruke språk som inkluderer alle. Ikke bare snakk til «gutta» og unngå tiltale med feil pronomen. Istedenfor bruker du et inkluderende språk, som «lag» eller «spillere». Videre kan jentene bidra til at stedet får en dose personlighet – selv om det noe så enkelt som å henge opp en banner med lagets navn og logo.
- Utstyr henne for å spille
Jenter og gutter har forskjellige behov, spesielt når puberteten begynner. Det er viktig å tenke på hvordan ting som klær og utstyr kan påvirke jentenes opplevelser. Står en jente plutselig over treningen? Det kan være fordi hun er fysisk ukomfortabel. Finn ut hva som skjer, og gjør hva du kan for å hjelpe henne med å komme tilbake i spillet.