Folk på min alder har utrolig mye på gang. Helt seriøst – vi har skolen, sport, lekser, venner og en masse annet.



Derfor må vi hvile. Vi trenger sånne dager der vi tar på oss de mykeste klærne våre og bare gjør det som får oss til å koble av og lade batteriene.



De dagene bruker jeg Alate BH-en. Den har en dyp halsringning som gjør den veldig enkel å ta på om morgenen. Og den passer utrolig godt til avslappede antrekk.



Og så er den fantastisk komfortabel. Det er superviktig for meg. Stroppene er ekstra brede og gnager seg ikke ned i skuldrene. Det føles nesten som om du ikke har en sports-BH på deg.