Min kose-BH
Folk på min alder har utrolig mye på gang. Helt seriøst – vi har skolen, sport, lekser, venner og en masse annet.
Derfor må vi hvile. Vi trenger sånne dager der vi tar på oss de mykeste klærne våre og bare gjør det som får oss til å koble av og lade batteriene.
De dagene bruker jeg Alate BH-en. Den har en dyp halsringning som gjør den veldig enkel å ta på om morgenen. Og den passer utrolig godt til avslappede antrekk.
Og så er den fantastisk komfortabel. Det er superviktig for meg. Stroppene er ekstra brede og gnager seg ikke ned i skuldrene. Det føles nesten som om du ikke har en sports-BH på deg.
Alle har ulike måter å koble av på. De beste hviledagene mine er rolige, men likevel fulle av aktivitet. Jeg gjør lekser og går tur med hunden min, Chester. Men du foretrekker kanskje en joggetur med venner eller en yogaøkt med musikk.
Uansett hva du foretrekker, anbefaler jeg at du leter etter en sports-BH som føles bra.