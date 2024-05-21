Et riktig produkt kan utgjøre en stor forskjell for hvordan jenter opplever sport, og for noen jenter omfatter det å bruke hijab. Hijab kan være en kilde til kraft og styrke for jenter som velger å bruke den, både på og utenfor idrettsplassen.



Denne guiden hjelper deg med å gi informasjon og støtte til atleter som bruker hijab og lagkameratene deres slik at alle kan være med å spille.



Jenter skal ikke måtte velge mellom sporten og det de tror på.



Takk for alt det du gjør for å få flere jenter i aktivitet!