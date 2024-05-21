Trenere for utøvere med hijab
Coaching for Belonging
Nike mener at sporten har kraft nok til å gjøre verden til et bedre sted. Og det starter med barna. Vi vet at aktive barn ikke bare er sunnere, men at de også gjør det bedre på skolen, i samfunnet og i de fremtidige yrkene sine. Dette gjelder spesielt for jenter, som ofte er mindre aktive og har færre muligheter til å drive med sport enn gutter.
Et riktig produkt kan utgjøre en stor forskjell for hvordan jenter opplever sport, og for noen jenter omfatter det å bruke hijab. Hijab kan være en kilde til kraft og styrke for jenter som velger å bruke den, både på og utenfor idrettsplassen.
Denne guiden hjelper deg med å gi informasjon og støtte til atleter som bruker hijab og lagkameratene deres slik at alle kan være med å spille.
Jenter skal ikke måtte velge mellom sporten og det de tror på.
Takk for alt det du gjør for å få flere jenter i aktivitet!
«Jeg forteller om opplevelsene mine for å oppmuntre den kommende generasjonen til å delta i de ulike sportene hvor vi tradisjonelt ikke har kunnet delta – eller ikke har fått rom til å delta – som i fekting, svømming, turning eller hva det måtte være.»
Ibtihaj Muhammad
Olympisk mester i fekting og første amerikanske, muslimske kvinne som vant en OL-medalje
Grunnleggende om hijab
En hijab er et hodeplagg brukt av noen muslimske kvinner. Tradisjonelt sett er det et symbol på beskjedenhet og privatliv, og det er viktig i religiøse, kulturelle og familiære sammenhenger.
Jenter velger å bruker hijab i forskjellig alder. Noen begynner å bruke hijab i puberteten eller tidligere. Andre velger å bruke hijab når de blir gift, fra en viss alder, eller på et annet tidspunkt de velger selv. Noen bruker hijab en gang i blant, andre igjen bruker det under religiøse aktiviteter eller i nærvær av menn som ikke er i slekt.
Det kan være vanskelig og farlig å bruke vanlig hijab i sport. I likhet med annet utstyr, kan løse klær komme i veien for øynene og et materiale som ikke puster kan holde på svetten, noe som kan være utfordrende når man spiller basketball eller fotball. En sportshijab (eller en tettsittende hijab uten nåler eller fester som kan løsne) lar jentene få bevege seg. Og jenter som beveger seg, beveger verden.
Jentene kan i tillegg velge å bruke langermede overdeler og langbukser eller leggings. Det er et individuelt valg, men det kan være obligatorisk.
«Rådet mitt til en ung atlet som bruker hijab er å aldri gi opp. Vær stolt av den muslimske identiteten, vær stolt av hijaben, bryt grenser og ikke tvil på deg selv. Det er når noen ikke forventer noe av deg, at du kan overraske dem mest.»
Yasmin Said
Sommer-basketballiga for muslimske kvinner
Fokus på hijabens passform
Hijaben bør være komfortabel og dekkende. Nike Pro-hijaben er spesielt utviklet for aktivitet og bevegelse. Her er noen tips som kan hjelpe jentene med å finne den beste passformen:
- Pass på at strikken over hodet ikke kommer for langt ned i pannen. Hvis den gjør det, kan det være at hijaben er for stor, noe som fører til at den beveger på seg og glir av når du spiller. Den har også en stropp innvendig som holder hijaben på plass og forhindrer at den glir opp eller ned. Sørg for at den sitter godt og samtidig er komfortabel.
- Hvis du bruker drakt, er det lurt å stikke hijaben ned i halsåpningen eller kragen slik at den ikke beveger seg når du spiller på ditt beste.
- Noen hijab-atleter anbefaler å sette opp håret i en lav knute slik at hijaben sitter bedre og føles mer komfortabel.
- Nike Pro-hijaben kan ha en litt annerledes passform enn andre hijaber, så du må sikkert prøve deg frem litt for å finne ut hvordan akkurat du liker den.