Sist oppdatert: 6. april 2024
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Min løpe-BH

Swoosh Pro: Min løpe-BH

Når jeg løper, må det føles som om det bare er meg og banen. Når konkurransen starter, konsentrerer jeg meg om å komme til målstreken så fort som mulig.

Det klarer jeg ikke hvis det jeg har på meg, gnager eller sitter for stramt. Jeg må ha det komfortabelt, og jeg trenger støtte.

Swoosh Pro har en formstøpt følelse uten å begrense pusteevnen, slik at jeg kan slippe meg løs og bare løpe fritt.

Swoosh Pro: Min løpe-BH
Swoosh Pro: Min løpe-BH

Jeg foretrekker BH-er med mye støtte, for eksempel Swoosh Pro, når jeg trener høyintensivt. Men det betyr ikke at det er den eneste sports-BH-en som kommer til å fungere for deg.

Kjøp Swoosh Pro

Vi har alle forskjellige ønsker og behov, og derfor er det superviktig å finne den sports-BH-en som føles best for deg. Finn målene dine, slik at du alltid kan føle deg komfortabel.

Om BH-ene

  • Om BH-ene, Swoosh Pro: Min løpe-BH, slide 1 of 3

    Alate

    Min kose-BH
  • Om BH-ene, Swoosh Pro: Min løpe-BH, slide 2 of 3

    Indy

    Min yoga-BH
  • Om BH-ene, Swoosh Pro: Min løpe-BH, slide 3 of 3

    Issey Kyson

    BH-er til kropper i forandring

Opprinnelig publisert: 8. april 2024

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