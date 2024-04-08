Min løpe-BH
Når jeg løper, må det føles som om det bare er meg og banen. Når konkurransen starter, konsentrerer jeg meg om å komme til målstreken så fort som mulig.
Det klarer jeg ikke hvis det jeg har på meg, gnager eller sitter for stramt. Jeg må ha det komfortabelt, og jeg trenger støtte.
Swoosh Pro har en formstøpt følelse uten å begrense pusteevnen, slik at jeg kan slippe meg løs og bare løpe fritt.
Jeg foretrekker BH-er med mye støtte, for eksempel Swoosh Pro, når jeg trener høyintensivt. Men det betyr ikke at det er den eneste sports-BH-en som kommer til å fungere for deg.
Vi har alle forskjellige ønsker og behov, og derfor er det superviktig å finne den sports-BH-en som føles best for deg. Finn målene dine, slik at du alltid kan føle deg komfortabel.