Sist oppdatert: 6. april 2024
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Min yoga-BH

Noen ganger vet ikke vi tenåringer hvor stresset vi faktisk er.

Det er så viktig å finne måter å slappe av på, både for hodet og kroppen (spesielt siden musklene våre vokser)!

Etter en hard treningsøkt liker jeg å dempe lysene, sette på noe musikk og gjøre noen yoga-øvelser for å strekke ut.

Når jeg er på matten, trenger jeg en myk sports-BH som jeg kan bevege meg fritt i. Jeg bruker Indy-BH-en fordi den gir god støtte uten å hindre bevegelsene mine.

Det er så irriterende å føle at puppene ikke sitter på plass når du trener yoga eller strekker ut. Indy-BH-en har et elastisk bånd som får meg til å føle meg komfortabel og trygg i alle de forskjellige yogastillingene.

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Min yoga-BH
Min yoga-BH

Bare fordi jeg liker å bruke Indy-BH-en når jeg trener yoga, betyr ikke det at det er den du trenger å velge.

Jeg tenker hele tiden på hvilken sports-BH som føles riktig for meg på dager med lettere aktivitet. Jeg anbefaler at du utforsker alle valgmulighetene, blir målt og finner ut av hva som får deg til å føle deg komfortabel og selvsikker på matten, i gymtimen eller hvor enn du bruker sports-BH-en din!

Om BH-ene

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    Issey Kyson

    BH-er til kropper i forandring

Opprinnelig publisert: 8. april 2024

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