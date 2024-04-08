Noen ganger vet ikke vi tenåringer hvor stresset vi faktisk er.



Det er så viktig å finne måter å slappe av på, både for hodet og kroppen (spesielt siden musklene våre vokser)!

Etter en hard treningsøkt liker jeg å dempe lysene, sette på noe musikk og gjøre noen yoga-øvelser for å strekke ut.



Når jeg er på matten, trenger jeg en myk sports-BH som jeg kan bevege meg fritt i. Jeg bruker Indy-BH-en fordi den gir god støtte uten å hindre bevegelsene mine.



Det er så irriterende å føle at puppene ikke sitter på plass når du trener yoga eller strekker ut. Indy-BH-en har et elastisk bånd som får meg til å føle meg komfortabel og trygg i alle de forskjellige yogastillingene.