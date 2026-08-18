Nike Air Max 90: veerkracht bij elke stap
Onze Nike Air Max 90 sneakers bestaan al tientallen jaren. Ze zijn geliefd bij atleten sinds ze in 1987 op de markt kwamen. Nike Air Max schoenen bieden uitzonderlijke ondersteuning en superieur comfort. Met zichtbare Air Max demping in de zool voel én zie je de veerkracht. De sneakers hebben klassieke details en zijn ontworpen met de nieuwste technologie. Zo geven ze je ondersteuning om soepel te bewegen.
Revolutionaire demping
Aan de zijkanten van je Nike Air Max 90 schoenen zie je de technologie die deze sneakers zo comfortabel maakt. Door de hier toegevoegde air pocket voelt het alsof je op wolken loopt. Omdat de schoen zo licht is, houdt niets je tegen. In combinatie met een verende middenzool van schuimrubber biedt de Nike Air Max 90 volledige demping en vering bij elke stap.
Duurzaam bovenwerk
Onze sneakers zijn gemaakt om lang mee te gaan. De Nike Air Max 90 is daarom ontworpen met robuuste materialen waarmee je zelfverzekerd je grenzen verlegt. We bieden designs die leer, ripstop en rubber combineren voor een gelaagde look die jaren meekan. Train je bij warmer weer? Bekijk dan onze opties met gaatjes bij de tenen, die zorgen voor een betere luchtstroom rond je voeten. Dit laat je schoenen ademen als de intensiteit toeneemt. Dankzij de klassieke vetersluitingen kun je je sportschoenen verstellen voor de perfecte pasvorm en blijven ze goed zitten.
Een model voor elke garderobe
De nieuwe Air Max 90 sneakers mixen het klassieke ontwerp van Nike met moderne gestroomlijnde designs en kleuren. De extra stevige gestikte bovenlagen en klassieke nineties-details zorgen voor een echte streetstyle look. Zoek je comfort en gemak? Kies dan voor een Nike Air Max 90 sneaker met een treklipje aan de hiel en een schoentong met een speciaal gat. Deze details helpen je om de sneakers supergemakkelijk aan- en uit te trekken. Door de zachte, gewatteerde schacht zitten de schoenen bovendien supercomfortabel. En ze komen in maten voor alle leeftijden, zodat er altijd een passend paar bij zit voor iedereen.
Bescherm je tegen de elementen
Dankzij de veelzijdige Nike Air Max 90 sla je geen training meer over. Rubberen zolen met een wafelstructuur zorgen voor een uitstekende grip. Zo kun je gefocust stappen, rennen en springen, zelfs op gladde oppervlakken. Bekijk designs met een waterafstotend bovenwerk om je voeten droog te houden. Door de schacht die strak om je enkels zit regent het ook niet naar binnen.
Een betere toekomst
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Doe hieraan mee en kies voor Nike Air Max 90 sneakers met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden. Sinds 2008 maken we bovendien al onze Nike Air units in onze fabrieken in Oregon en Missouri in de VS met ten minste 25% productieafval.